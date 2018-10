“Me quedo en Venezuela, no quiero que otros decidan mi futuro”

Olga Marina Cruz es supervisora de mantenimiento de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet) se niega a irse de su país. Se resiste a dejar atrás su vida entera, prefiere salir a protestar

Por Lorena Bornacelly

Lleva 12 años en la universidad y 35 en la administración pública. Actualmente el sueldo que percibe en su cargo de supervisora la ha puesto en circunstancias donde debe elegir si comprar un velón para cuando está sin luz, que cuesta 400 bolívares, o comprar un kilo de carne.

Olga Cruz no se rinde. Cree que la única manera en la que la situación de Venezuela mejorará es “luchando por ella” y por esa razón, no duda en salir a manifestar y alzar la voz por las circunstancias en que trabaja en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet), en San Cristóbal, capital del estado Táchira, frontera con Colombia.

“Salgo a protestar porque ya esto está cercado, ya no podemos hacer más nada, nosotros no comemos, no conseguimos medicinas. La universidad se nos está cayendo encima, la universidad está funcionando porque hay un grupo de gente con mística que se niega a dejar que la cierren, pero la universidad ya no tiene cómo funcionar” dice con tristeza Olga.

Mística. Es exactamente la mística lo que hace que día a día asista a su puesto de trabajo y ni siquiera piense en convertirse en una estadística más de la diáspora. A diario en la universidad sonríe y cuenta anécdotas y las escucha también “entre nosotros nos subimos el ánimo, esto es una cuestión de subsistencia” comenta la mujer que durante la entrevista tenía dos tapas de ollas de aluminio, con las que se unía a una protesta de calle. Esas tapas ya abolladas, de tanto ruido que han hecho, son sus armas ante la inconformidad.

Irse no es una opción…

Aunque muchas veces despierta sin ánimo y sin ganas de nada, encuentra fuerzas e inspiración para salir de su casa y seguir luchando en San Cristóbal, es donde planea seguir viviendo en el futuro.

“Yo no me voy a ir del país, yo no lo he pensado ni lo he considerado, yo nací en Venezuela, yo soy una mujer que tiene ya 57 años y yo no me voy a ir del país. Voy a luchar hasta lo último y voy a dar lo mejor de mí porque a mí no va a venir una gente a decidir mi futuro” asevera con firmeza y certeza.

Olga, partidaria que muchos jóvenes salgan del país para que consigan oportunidades que muchos adultos venezolanos lograron tener en una realidad completamente distinta a la actual, sin embargo en su caso personal, de aquí no se va.

Pese a que está convencida que luchando, protestando y reclamando podrá dar su aporte por Venezuela pues no planea irse, en su vida personal la realidad es otra: su hijo de 35 años ya planea buscar en otras latitudes lo que en su país no ha logrado tener.

Comentarios

comentarios