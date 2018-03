Alcalde de SC solicitó al Concejo Municipal sesión extraordinaria por incumplimiento del transporte urbano

El alcalde Gustavo Delgado solicitó ante Concejo Municipal de San Cristóbal una sesión extraordinaria de emergencia por incumplimiento de servicio de transporte público en la capital tachirense, así como el requerimiento de alternativas para crear rutas tipo circunvalación dentro del municipio.

Prensa-Alcaldía.- En medio de la crisis que vive el país, el tema de la desidia por parte del transporte público en la ciudad de San Cristóbal es tema común, por lo que el alcalde Gustavo Delgado en vista del incumplimiento del acuerdo al que había llegado la municipalidad con el Sindicato de Transporte, en cuanto a la prestación del servicio, y además de la situación de querer realizar otro aumento arbitrario por parte de los transportistas, anunció que junto al Concejo Municipal realizará una sesión extraordinaria este miércoles en el salón de sesiones para tratar el tema.

“Ante un informe que tenemos de la División de Vialidad comprobamos que el 80% de las unidades que hacen vida en la ciudad no están trabajando, y por esta situación hice la propuesta ante el Concejo Municipal para analizar este tema y ver alternativas en beneficio del usuario de a pie”, expresó Delgado, quien además invitó a los transportistas, Gobernación del estado, organismos de seguridad y al ciudadano sancristobalense a asistir.

Informó la primera autoridad municipal, que una de las alternativas por el tema de emergencia del transporte urbano en la capital tachirense, es crear unas tres rutas tipo circunvalación dentro del municipio con algunas empresas privadas, así como diferentes entes gubernamentales, para tratar de solventar y mantener en desarrollo no solo la ciudad, sino también el estado.

Hizo hincapié el alcalde en que los transportistas aparte de no estar laborando como se había acordado, no están cumpliendo con el decreto 005 donde indicaba solo el cobro del 40% del pasaje para estudiantes y la exoneración para personas de la tercera edad, así como el abuso del uso de las unidades de transporte que hacen vida dentro del municipio San Cristóbal, haciendo rutas fuera del mismo, sanciones que indicó Delgado se realizarán de acuerdo a lo establecido por la ordenanza.

“No quiero llegar a ningún conflicto con los señores del transporte, al contrario hemos ido a Caracas donde se ha solicitado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones los insumos para la gente del transporte, así como a Fontur para el apoyo con el pasaje estudiantil”, por lo que dijo que como alcalde tiene autoridad moral para hacer un reclamo justo en nombre de todos los usuarios sancristobalenses.

Afirmó Delgado que no puede dar otro aumento del pasaje urbano como lo quiere el Sindicato, porque no se ha cumplido con el decreto y además el pueblo no va a aguantar otro incremento que afecta al bolsillo, aseguró que entiende la inflación que afecta a los transportistas y a todos por igual, pero recordó que el pueblo no es culpable de esta situación, por lo que tiene que haber equilibrio.

“Ciudad paralizada”

Por su parte el presidente del Concejo Municipal, Jesús Salcedo, indicó que la ciudad está paralizada después de las 2 de la tarde, por lo que hizo un llamado a los transportistas, ya que el aumento que desde la semana pasada están anunciando (de 40 mil bolívares) es imposible. “No es el ciudadano de a pie quien tiene que cumplirle las necesidades del transporte, es el gobierno nacional y por ende como sindicato deben organizarse para que les cumplan tantas promesas falsas”, dijo Salcedo.

Por ende, como Presidente de la cámara edilicia junto a los nueve concejales que la integran, a solicitud del Alcalde de San Cristóbal, aprobaron en pleno realizar este miércoles la sesión extraordinaria para buscar soluciones sin colores partidistas, y en un solo bloque buscar alternativas y soluciones.

Destacó Salcedo que es imposible otro aumento del pasaje, porque los transportistas están incumpliendo, ya que el pasaje era en 2500 bolívares en horario aproximado hasta las 7 pm, y a las 2 de la tarde ya no hay transporte en la ciudad, sin embargo, algunas unidades se encuentran a partir de esa hora en la frontera, por lo que aprovechó para hacer un llamado de atención a los entes encargados para que pongan mano dura en las alcabalas y se genere un control por estos incumplimientos.

Quejas de los usuarios

Por parte de los usuarios quienes son los más afectados de la desidia por parte del transporte público, José Antonio Barón, vecino de la comunidad de Rómulo Gallegos, expuso la situación que se presenta en dicha zona, indicando que los transportistas del sector decidieron no laborar más motivado al desacuerdo en el subsidio para estudiantes y para las personas de la tercera edad.

Es así que a causa de estas solicitudes y quejas de los usuarios, la primera autoridad de San Cristóbal junto a los concejales realizarán la sesión extraordinaria de emergencia este miércoles en el Salón de Sesiones del Concejo Muniucipal. (M.L. / CNP: 21.156)

