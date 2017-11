Alcaldía de Cárdenas hace un llamado a Hidrosuroeste para que arregle fuga de agua en Sabaneta

El director de Obras de la alcaldía del municipio Cárdenas, Franklin Canino hizo un llamado a los representantes de Hidrosuroeste para que atiendan la situación que se está presentando en la calle 6 de Sabaneta , donde una tubería mantiene un bote de agua desde hace algún tiempo afectando seriamente la calle del sector.

Cancino dijo que la alcaldía de Cárdenas mantiene una plan de asfaltado y bacheo y en ese sector específicamente cerca del Simoncito y de la urbanización Colinas de la Aurora no han podido atender la vialidad, “ Si no arreglan el hidrante que está fracturado, no podemos asfaltar la calle porque perderíamos el trabajo que estamos haciendo”.

El jefe de Obras de la alcaldía manifestó que ese sector sigue en la planificación de la alcaldía para atenderlo, pero mientras no se arregle el problema no lo podrán hacer, “ desde hace dos meses la comunidad ha denunciado en Hidrosuroeste el bote de agua, pero hasta los momentos no han tenido respuesta, por lo que hoy desde la alcaldía le hacemos un llamado pública a la empresa hídrica para que atienda esta solicitud”.

Franklin Cancino sostuvo que mientras no deje de correr agua por esa calle, la oficina de obras de la alcaldía no asfaltará porque sería una inversión perdida, “el alcalde Ricardo Hernández ha girado instrucciones para que atendamos las diferentes comunidades del municipio, pero mientras nos encontremos con este tipo de problemas no podemos avanzar, ni mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio”.

