Conc. Salcedo: “Un aumento del pasaje en estos momentos sería garrafal”

El presidente de la Comisión de Desarrollo Vial y Transporte Urbano y Movilidad, Jesús Salcedo, afirmó que este lunes recibieron a un grupo de representantes de las líneas de transporte público que hacen vida en la capital tachirense, solicitando la aprobación inmediata de un aumento en el pasaje urbano, debido a un repunte en los costos de operatividad del servicio.

El edil por Proyecto Venezuela dijo que entienden perfectamente la posición de los transportistas, por el aumento diario de todos los productos debido a la grave crisis que atraviesa el país, “pero si nos ponemos del lado del ciudadano común que es mayoría, debemos entender que un aumento del pasaje en estos momentos sería garrafal”.

—Ellos pueden decir que van a cobrar quinientos, mil, seiscientos, cuatrocientos… el precio que a ellos les parezca y que el tabulador les arroje, pero lamentablemente quién lo cancela, porque un ciudadano que cubra tres o cuatro pasajes en el día, no tienen cómo cubrirlo porque el trabajador tiene un salario paupérrimo, porque el Gobierno nacional ha hecho unos aumentos salariales de pura boca y papel porque no se ha hecho efectivo, ya que, por ejemplo, la Alcaldía de San Cristóbal y el resto de poderes no ha recibido los recursos correspondientes, y la mayoría de nuestros trabajadores viven en municipios foráneos como Torbes, Guásimos, Cárdenas y Andrés Bello—

Sin embargo, reiteró que para que el transporte público pueda mantener sus unidades operativas necesita repuestos y de allí que le hizo un llamado al Gobierno regional para que cumpla con las promesas hechas a los transportistas que obtendrían una dotación mensual de repuestos a precios justos.

—Vielma Mora usted tiene que cumplir con su palabra, que le dijo a los transportistas que le iba a tener una proveeduría totalmente repleta de repuestos, con precios reales y justos, y al día de hoy, usted no ha hecho entrega absolutamente de nada. Dicen que han entregado caucho pero le hemos pedido que publiquen la lista de los beneficiados con los repuestos para verificar quién es el que está mintiendo y yo creo que la nariz de la mentira ya se está saliendo de la Residencia de Gobernadores—, subrayó.

No obstante, le aclaró a la ciudadanía “que los concejales de San Cristóbal no somos quienes aumentamos el pasaje. Esta materia de aumentos es directamente competencia del Ejecutivo municipal y obviamente nosotros somos garantes de lo establecido en las ordenanzas”, por lo que harán un exhorto a la Alcaldía a fin de que “se haga un estudio real, visto tanto del punto de vista de los transportistas y de los trabajadores, para lograr un punto intermedio para poder cubrirlo”.

(Elizabeth Montoya/ CNP 16.806. Fotografías Cindy Vejar)

Comentarios

comentarios