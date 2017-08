“Para el municipio Torbes la educación es una de las prioridades”

Apoyar y fortalecer la educación es una de las principales metas del alcalde Alberto Maldonado y su equipo de trabajo de la Alcaldía de Torbes, quienes continúan haciendo realidad el sueño de la nueva edificación del Centro de Educación Inicial “Pedro Padrón Briñez”, que próximamente será entregado para el nuevo año escolar, faltando pequeños detalles para su culminación.

Estas declaraciones las dio el burgomaestre en el marco de la adquisición de 240 pupitres que serán entregados a la institución para el beneficio de los alumnos y docentes, mejorando de esta manera la calidad de su formación académica.

Maldonado, en compañía de la jefe de la División de Compras, Ana Emilia Angulo, recibió un primer lote de 150 pupitres, y un segundo de 90, para un total de 240 pupitres, cuyo monto total de inversión fue de alrededor de 13 millones de bolívares.

“Sin educación no hay sociedad, es necesario invertir en la educación. Estos pupitres no son comunes, no lo tiene ninguna escuela pública, es la primera institución que tendrá esta dotación, para nosotros es un privilegio y un placer contribuir con el desarrollo y el progreso de los niños que son el futuro y representarán a nuestro país”, añadió Maldonado.

En relación a las características de los pupitres son conocido como “QDESK”, y es construido a base de polietileno, con diseño ergonómico adaptándose a las medidas de peso y tamaño de los niños, además de que el plástico rotomoldeado evita daños a las personas al no tener objetos filosos, el mantenimiento e higiene de los pupitres es de fácil realización, se le ofrece seguridad de alto nivel a los pequeños.

Por su parte, Angulo expresó su satisfacción por los pupitres obtenidos y que serán obsequiados a la institución. “El departamento de División de Compras ha realizado estudios preliminares para la adquisición de los pupitres en función de las características del Centro de Educación Inicial. Es un producto de calidad que se les brindará a todos niños, estamos muy contentos de aportar una novedosa infraestructura, utensilios, objetos que permitirán el desarrollo del plantel”.

