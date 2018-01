Presidente del Concejo Municipal de SC reitera que no han autorizado aumentar el pasaje

El presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal, Jesús Salcedo, hizo un llamado a los transportistas que circulan por la capital tachirense para que cese el cobro ilegal de pasaje por encima del monto establecido en Gaceta, que es de mil bolívares, así como el desvío de unidades hacia rutas que no se encuentran autorizadas.

—Uno entiende la situación del transporte, porque la realidad económica es insostenible para la compra de cauchos, lubricantes y todo lo que concierne al mantenimiento de una unidad de transporte. Uno entiende que, o trabajan para la unidad, o trabajan para ellos hacer mercado, pero no podemos meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos y que sean ellos quienes les resuelvan la problemática—, aseguró.

Salcedo quien igualmente preside la Comisión de Vialidad y Transporte Público Urbano del cuerpo edilicio, reiteró que ciertamente reconocen que el Sindicato del Transporte presenta una problemática, “pero se la tiene que resolver es el Ministerio del Transporte y el Gobierno nacional; no es el ciudadano de a pie el que le tiene que resolver la situación de los amigos del transporte”.

Aseguró que si existen sobreprecios al momento de la adquisición de repuestos, es el Gobierno quien debe actuar a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) para controlar los incrementos desmedidos, y si hay escasez de suministros para este sector el mismo Gobierno cuenta con una Proveeduría en el Táchira, mediante la cual les debe despachar a los precios bajo regulación.

En este sentido, el concejal por Proyecto Venezuela reiteró que la primera medida que deben implementar los transportistas es reclamarle al Gobierno nacional por todas estas situaciones

Agregó Salcedo que será la oficina de Ingeniería de la Alcaldía de San Cristóbal, la que se encargue de hacer la revisión respectiva para ver quiénes están violando la norma, reiterando que no ha sido autorizado ningún aumento de pasaje posterior al aprobado por la exalcadesa Patricia de Ceballos por mil bolívares.

—También se hará una revisión de las unidades de transporte que están laborando, porque hemos recibido denuncias que después de las tres de la tarde muchos ciudadanos han sido robados porque les toca caminar kilómetros para poder llegar a sus casas. Prácticamente la ciudad está trabajando medio día porque no hay transporte y no es posible que los ciudadanos sigan sufriendo estos abusos. Aunque aquí el problema no son ni los transportistas ni los ciudadanos, sino el Gobierno nacional que no le cumple a ninguno—, subrayó.

(Elizabeth Montoya/ CNP 16.806. Fotografías Cristal Pacheco CNP 20.613)

