Abelardo Díaz: “No reconoceremos ni un día más a Vielma Mora como Gobernador”

Este miércoles 21 de diciembre se cumplen cuatro años de la toma de posesión del señor José Gregorio Vielma Mora como gobernador del estado Táchira con lo cual se pone fin al derecho que le otorgó el pueblo para gobernar nuestro estado y una vez vencido dicho término pasa a ser un gobernante ilegitimo, ilegal e inconstitucional, porque no existe norma alguna que permita a algún ciudadano gobernar más de cuatro años un estado como consecuencia de un triunfo electoral regional

Así lo expresó el coordinador de Primero Justicia en el Táchira Abelardo Díaz, al tiempo que aseguró “Vielma Mora ha sido el peor fraude que ha tenido que soportar nuestro querido estado, no cumplió absolutamente nada de lo que prometió en su campaña electoral, se le pasaron sus cuatro años de gobierno con más pena que gloria y sólo será recordado cómo un incapaz que llegó al Táchira a perseguir, a inhabilitar y a encarcelar a la dirigencia opositora, a ser verdugo de los estudiantes, a maltratar a los trabajadores, docentes, policías con salarios indignos, pero sobre todo será recordado como un gobernante que sólo se preocupó por hacer lucrativos negocios, pero nunca por los tachirenses”

Vielma Mora no logró dejar ni una sola obra importante, el tiempo se le fue además de haciendo negocios y defendiendo a Maduro, el balance de su gestión es paupérrimo, vergonzoso, su destino no será otro que salir de nuestro estado por la puerta de atrás, con un índice de popularidad de un solo dígito por lo que su continuidad en el ejercicio del cargo no tiene ninguna justificación, no puede Vielma Mora esconderse detrás delas faldas de las rectoras del CNE que violaron la constitución para no convocar elecciones regionales este año tal y como correspondía, sólo para favorecer al partido de gobierno que perdería más de 20 gobernaciones de estado incluyendo la del Táchira, aseguró el exparlamentario

Por ello los tachirenses no reconoceremos, a un gobernador por el cual nadie votó para que gobernara más de cuatro años, un gobernador que desde este jueves ejercerá el cargo con vicios de ilegitimidad y de inconstitucionalidad, por lo que desde Primero Justicia en el Táchira, formalmente le solicitamos que si le queda un poquito de dignidad renuncie a ejercer el cargo para un lapso de tiempo para el cual no fue electo, ya que la constitución no contempla “ñapas” para un gobernador y menos para un gobernador tan malo, como este

Atrás en el olvido quedaron todas sus promesas, recuerdo la estafa con la autopista San Cristóbal-LaFria para cual aseguró que estaría lista en 36 meses y hasta garantizó que la construiría una empresa brasileña para lo cual ya contaba con dos mil seiscientos millones de dólares que nunca vimos, así como el peor balance en materia de seguridad, educación y salud que hace de este señor el peor gobernador que ha pasado por el Táchira. Renuncie señor vielma Mora que usted legalmente ya no es gobernador del Táchira, enfatizó Díaz

