Atienden emergencia epidemiológica por mal de chagas en el municipio Libertador

En la entidad tachirense fue activado un plan de acción entre los entes pertenecientes al sistema de salud, con la finalidad de atender la emergencia que se ha presentado en la parroquia Emeterio Ochoa, Barrio 8 de Febrero del sector Puerto Nuevo, del municipio Libertador, según lo informó la gobernadora del estado Táchira Laidy Gómez, a través de su cuenta en Twitter.

Al momento, todos los cuerpos de emergencia en la entidad están activados y los pacientes sintomáticos fueron trasladados desde Puerto Nuevo hasta el Hospital Central de San Cristóbal a los fines de prestarles atención médica y realizar el diagnóstico de la presunta epidemia.

La Gobernadora indicó que serán los epidemiólogos de Corposalud junto a los del Ministerio del Poder Popular para la Salud en la entidad, quienes deberán investigar y determinar con exactitud la causa de la situación presentada en esa zona, lo cual ocasionó el deceso de al menos cinco de sus habitantes.

Por su parte, la información emanada por Luis Ramírez, presidente de Corposalud, confirmó que el brote epidemiológico presentado en la comunidad es por un Chagas agudo, y que en efecto ha dejado hasta este momento cinco (5) personas fallecidas entre los cuales se encuentra un menor de edad de apenas 11 meses de nacido.

Precisó Ramírez que hasta las horas de la noche de este domingo existían además 40 personas con cuadro clínico sospechoso de la enfermedad, de los cuales 23 fueron trasladados al primer centro asistencial, quienes se encuentran en condición estable.

“Ya hay un despliegue técnico especializado entre PC Táchira, Corposalud, el equipo de epidemiología regional e incluso salud ambiental en la zona, y se sospecha que la vía de trasmisión es oral, es decir, a través de la ingesta, debido a que es un brote masivo y su cuadro es ciertamente agresivo”, refirió el presidente de Corposalud.

Reiteró que los equipos en la zona ya están en el proceso de identificación del vector o agente, para posteriormente pasar a la fase de control y eliminación del mismo.

Informó además el representante de Corposalud que se espera la llegada este lunes a primera hora, de un equipo del Ministerio de Salud y epidemiología nacional a territorio tachirense, con el fármaco necesario para el tratamiento.

Ramírez señaló que en el resto del estado Táchira no hay motivo de alarma, que la patología no es contagiosa, no requiere uso de tapabocas ya que el vector se propagó a través de la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas, pero que no se propaga como un virus en el ambiente. No es un brote viral.

Dirci//Redactora:TathianaOrtiz//

Víctimas fatales:

María Guillén (79)

Jackson Moncada (42)

Javier Morillo (31)

Pedro Hernández (51)

Un menor de edad: José Hernández (11 meses)

Comentarios

comentarios