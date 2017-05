Tengo miedo (San Cristóbal, por los días cuando el miedo está en la esquina)

Tengo miedo de estar en una refriega y que la víctima sea yo, que a mi lado caiga alguien a quien no conocí pero que vi gritando cuando avanzaba en la densa niebla lacrimógena la palabra “libertad”.

Tengo miedo por las abuelas y mujeres que ponen desnudo el pecho que amamanta como escudo ante los balines.

Tengo miedo por los niños que solo ven disparos y que juegan con las metras a ser munición.

Tengo miedo de ver la risa de los jóvenes, la algarabía de la juventud comprometida por un sueño que “lo borren” solo por querer tener un mejor país.

Tengo miedo a la soberbia de lo impuesto y que mi país no sea regido más por la oclocracia “soberana”.

Tengo miedo del odio, antes cuando discutíamos con alguien solo decíamos “estas equivocado” hoy lo “anulamos” en vez de convencerlo.

Tengo miedo de que un amigo se me vaya envuelto en sangre, que mi mujer no me vea más porque yo acompañé a mi amigo.

Tengo miedo de quien baila “sobre rastrojos de difuntos”, porque el esconde su miedo disfrazándose de arlequín macabro.

Tengo miedo de llegar a no tener casa y no reírme más por mis tonterías o las de mis “porque”.

Tengo miedo de no ver la vuelta de mis hijos y de no escuchar nunca la palabra abuelo.

Tengo miedo de ver tan oscuro el futuro de mi país.

Tengo miedo del silencio sicario de la ley

Tengo miedo de rendirme por cansancio, tengo miedo de callarme por cobarde, tengo miedo que el miedo le pueda a mi miedo.

Pero pasa mi miedo cuando muchos con valor lo enfrentan, los veo luchar por mi sin conocerme ya el miedo puro de ellos vence el miedo del terror… por eso es que al miedo, ya no le tengo miedo.‎

Kike Rosales

