Venezolanos en Colombia deberán tramitar permiso especial para regularizar estatus migratorio

La Cancillería y Migración Colombia anunciaron la creación de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) el cual busca regularizar la situación migratoria de más de 150 mil ciudadanos venezolanos que pese a habérseles vencido los permisos para estar en Colombia, no han abandonado el territorio nacional.

La medida, que se implementó a través de una resolución firmada por la canciller; María Ángela Holguín, entrará en vigencia a partir del día de hoy 28 de julio, y de ella se podrán beneficiar aquellos ciudadanos venezolanos que hayan ingresado por un puesto de control autorizado sellando su pasaporte y que en la actualidad tengan vencido el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), así como aquellos que se encuentran actualmente en condición de turismo o de otras actividades y tienen necesidad quedarse en Colombia una vez se venzan sus permisos, según nota de prensa.

El trámite, que no tendrá ningún costo, será habilitado a través de la página web de Migración Colombia -www.migracioncolombia.gov.co-, a partir del primero de agosto, y para solicitarlo, el ciudadano venezolano tendrá un plazo máximo de 90 días, luego de la expedición de la resolución y deberá encontrarse en el territorio colombiano a la fecha de publicación de la misma, haber ingresado al territorio nacional por un puesto de control migratorio habilitado con su pasaporte, no tener antecedentes judiciales y no tener una medida de expulsión o deportación vigente.

Mas info aquí

Diario La Nación

Comentarios

comentarios