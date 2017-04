Pérez Greco: “Quien no ha jugado en Táchira, no sabe lo que es el fútbol en Venezuela”

Al hablar del histórico Edgar Fernando Pérez Greco, es imposible no recordar grandes momentos de gloria, como la consecución de la séptima estrella que se obtuvo con la anotación del ‘Flaco’ ante Zamora F.C. en el 2011.

O aquel primer triunfo del Carrusel Aurinegro como visitante en la Copa Libertadores 2009, frente a Guaraní de Paraguay por 1-2, el 10 de febrero del 2009, en el Estadio General Pablo Rojas; en ese duelo el experimentado volante propinó el segundo tanto, el primero lo concretaría otro tachirense emblemático, Gerzon Chacón.

A ello hay que agregarle que Pérez Greco figura en la lista de goleadores de la institución atigrada, con más de 50 tantos. O si queda duda del vínculo del sancristobalense con el club de sus amores, es necesario mencionar que su abuelo, Gaetano Greco, fue uno de los cofundadores del equipo.

Aurinegro desde su nacimiento

Para un tachirense que practica el fútbol, el sueño es graduarse de profesional con la camiseta amarilla y negra. El ‘Flaco’ cristalizó esta meta siendo aún más significativo, que para otro nacido en territorio cordial, debido a su relación bastante cercana con la divisa de sus amores.

No era para menos, en cada espacio de su hogar había algo que lo obligaba a sentir los colores aurinegros, “el Deportivo Táchira es parte de mi vida, viene desde mi casa, por mis abuelos, crecí escuchando del equipo, mi abuelo es parte de la historia, mi papá y mi tío jugaron en el equipo”.

Comentó que sobran argumentos para identificarse a plenitud con la escuadra ocho veces campeón de Venezuela, esa misma con la que ha podido celebrar dos campeonatos absolutos y levantar el trofeo en tres torneos cortos.

Su transitar como profesional en las filas tachirenses lo oficializó a los 19 años, desde ese momento ha manifestado que no hay mejor sensación en el fútbol que saltar a un campo de juego vestido de Aurinegro, incluso, estas palabras no las ocultó en los momentos que estuvo incursionando por otras divisas del balompié nacional.

“El profesor ‘Cata’ Roque me dio la oportunidad de debutar el 21 de enero del 2001, desde ahí se fortaleció mi pasión, era lo que soñaba”, agregó con orgullo el ídolo de la afición tachirense.

Luego de 16 años de carrera, gran parte de ella portando la camiseta atigrada, resaltó que son muchas las vivencias que quedarán grabadas en su memoria.

“Es placentero haber jugado tantos partidos, celebrar logros, también momentos tristes, pero eso forma parte de la vida del fútbol, recordar todos los momentos con el Deportivo Táchira me llenan de alegría y satisfacción”, recordó con profunda nostalgia.

Comentó lo que se respira en suelo cordial a diario, el fútbol es un hábito del tachirense, es el tema que se discute en cada rincón y el deporte que se practica por tradición en cualquier espacio.

“Siempre digo que quien no ha jugado en Táchira, no sabe lo que es el fútbol en Venezuela, por cómo se vive, lo que significa Pueblo Nuevo, por lo que representa salir del túnel, esos momentos son únicos y se viven solamente aquí”.

Palabras que refrendó luego de haber vestido la camiseta del Deportivo Lara y Deportivo La Guaira, divisas con las que también tuvo éxito, pero reconociendo que en esas plazas no se genera el mismo ambiente.

“Para jugar en Táchira hay que estar al 100 por ciento”, resaltó que, para disfrutar de estos momentos, es necesario estar en un nivel óptimo, sobre todo por la exigencia y la importancia de los retos del batallón atigrado, que está obligado a siempre pelear cada competición.

“Me siento orgulloso de estar en la historia del equipo”

Formar parte del grueso libro del Deportivo Táchira F.C. no resulta nada sencillo, hay que afrontar grandes pruebas tanto dentro como fuera de la cancha. “No es fácil conseguir títulos en Venezuela, todos los equipos se preparan, pero Dios me ha dado la linda oportunidad de vivir grandiosos campeonatos”.

Resaltó que ha sido artífice de dos de las ocho estrellas bordadas al escudo tachirense, la primera en la Temporada 2007-2008 y la segunda en el 2010-11.

“Recuerdo la primera estrella que gané con el profesor Carlos Maldonado, el trayecto del estadio hasta el Obelisco era interminable, nunca vi tanta gente desbordada por el equipo”, soltó con gran emoción al recordar ese momento.

Los denominados clásicos también le resultan imborrables al ‘Flaco’, la rivalidad ante la camiseta tachirense es exclusiva, pues cada divisa que pisa Pueblo Nuevo quiere sacar como dé lugar alguna ganancia.

“Estar en partidos increíbles en Pueblo Nuevo, compromisos internacionales que los he disfrutado al máximo, partido con Boca Junior, o compromisos nacionales como con Unión Atlético Maracaibo, los duelos ante Caracas, quedan grabados en la memoria”, apuntó.

Triunfos alejado del Aurinegro

Pérez Greco por decisión propia estuvo apartado por un tiempo de su tierra tras ser protagonista de la séptima estrella en la Temporada 2010-2011, durante ese periplo de cuatro años, logró nutrir su carrera con logros importantes, pero siempre recordando sus orígenes en el balompié.

“Después de ganar la estrella con el profesor Pinto, sentí que era el momento de buscar nuevos retos, había mucho desgaste, traté de buscar un nuevo rumbo y por suerte se me dio un gran torneo en el Deportivo Lara, pude ganar una estrella, quedar mejor jugador del torneo y ser el goleador histórico de ese club”, relató sobre su transitar por el equipo barquisimetano.

“Luego fui al Deportivo La Guaira donde pude ganar una Copa Venezuela, se me dio la oportunidad de alzar ese trofeo”, comentó sobre su último equipo antes de retornar a su casa aurinegra.

Reconoció la intención del club de contar nuevamente con sus servicios, pasaron varios años para eso, durante ese tiempo el tachirense fomentaba su ambición de vestirse nuevamente de Aurinegro.

“Siempre hubo conversaciones para regresar a Táchira, nunca nada concreto, pero siempre quise regresar, cuando me llamó el profesor Carlos Maldonado no lo pensé, aquí me quedaré”.

Su pilar fundamental: la familia

En el Deportivo Táchira F.C. hay que manejar ciertos elementos para consolidarse en las filas atigradas, el ambiente externo que se genera con los resultados resulta un tema complejo para el jugador, por el grado de exigencia de la familia tachirense.

“Trato que no me afecten los resultados en mi vida diaria, ganar o perder es parte de esta carrera, los resultados no pueden hacer que cambie con mi familia”, confesó conociendo muy bien la plaza en donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.

Su esposa Yasmín, madre de sus tres hijos: Francesco, Matteo y Piero; comentó que todos juntos son el motor de Greco, “siempre estamos con él, lo acompañamos a donde vaya, siempre me pide la opinión en cada decisión, somos una familia que está junta en todo momento”.

“Hay días que las cosas no salen y el apoyo de la familia es muy importante, estar mentalmente bien. La familia es apoyo, amor, comprensión, lucha, sacrificio, la base del éxito”, complementó Edgar Fernando lo dicho por su señora, reconociendo que lo expresado tanto por ella y sus pequeños, lo impulsan a superar adversidades.

“Sentiré responsabilidad hasta el último día que juegue al fútbol”

Si algo determina a Pérez Greco, es su profesionalismo cada vez que le corresponde salir al terreno, esa tónica la ha mantenido desde el día de su debut, que incluso hoy con 35 años, la considera su premisa en el balompié.

“Siento la misma, incluso aún más responsabilidad, pertenecer al Táchira me obliga a dar lo mejor, prepararme para competir”.

“Sentiré responsabilidad hasta el último día que juegue al fútbol”, sentenció basado en el alistamiento, que entregará cada esfuerzo para seguir enalteciendo la camiseta atigrada.

Momentos dulces y amargos

Son más los momentos gratos vividos, aunque también ha tenido que sobrellevar duros escenarios. Dentro de las celebraciones destacan los goles, pudiendo gritar muchos que han servido para escribir capítulos de historia.

“Recuerdo el gol en la final con Zamora, no fue el más bonito pero fue el más importante de mi carrera”, afirmó que el tanto concretado en el Agustín Tovar de Barinas, ha sido el de mayor relevancia, esa anotación le otorgó la séptima estrella al Carrusel Aurinegro.

Jerarquizando, revivió otros más en una búsqueda rápida por su memoria. “Otro que le hice a Unión Atlético Maracaibo, estaba tapando Henao, fue una noche espectacular, o el gol contra Guaraní que nos dio la primera victoria en Copa Libertadores”.

De esos que reflejan el sentimiento, resaltó el propinado a Club Olimpia de Paraguay el año pasado en Pueblo Nuevo: “también el gol que le hice a Olimpia, que pude ir a celebrarlo con el trapo que tiene dibujado el rostro de mi abuelo, me siento orgulloso de vivir esos momentos”.

Era necesario relucir también algún momento adverso que en vez de perjudicarlo le dio las fuerzas para obtener suficiente madurez. “Fue en un partido contra Colo Colo, no tuve una buena noche, fue un momento duro para mí y toda la familia, pero ese día me hizo madurar, me hizo reflexionar”.

Cerró Edgar Fernando Pérez Greco, expresando el significado de algunos términos que van de la mano con el balompié: “el fútbol es mi vida, vivo, viviré y moriré en una cancha”.

Pedro Capacho. Fotos: Gennaro Pascale / Vladimir Hoyos.

