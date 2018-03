Zseremeta: “Nos falta la concentración necesaria para mantener los resultados”

Prensa Deportivo Táchira.- Las féminas del Deportivo Táchira F.C., sumaron este domingo su primer punto en el naciente Torneo Apertura 2018, tras pactar a dos tantos contra Vencedores de Cojedes en la Cancha Alterna de Pueblo Nuevo, situación que obliga a la tropa atigrada a tomar correctivos necesarios, para evitar seguir cediendo unidades.

El estratega Kenneth Zseremeta, juntos a las jugadoras Mariana Garnica y Dirli Sanabria, fueron bastantes críticos en cuanto a la falta de concentración que ha mostrado el equipo, lo que les ha privado de apuntarse victorias en casa y sumar unidades en la carretera.

Para el timonel panameño, es necesaria trabajar la parte psicológica del plantel, la concentración de las jugadoras durante todo el encuentro está pasando factura, aún más en los últimos diez minutos, donde las Aurinegras pierden el dominio del balón y salen a relucir una serie de errores producto del desespero.

“Lo que se ha dado en los primeros tres partidos lo he conversado con las jugadoras, la falta de consolidación y concentración para mantener el marcador. Ya hoy no hay rival fácil en el fútbol femenino, caímos en un desorden en los últimos siete minutos que fueron incomprensibles”, añadió.

Factores importantes para que un equipo de fútbol juegue de la mejor manera y logre sus objetivos, es mostrar confianza, seguridad y concentración; herramientas que el DT panameño reconoce que están ausentes en el plantel.

“Nos estamos equivocando, a las chicas más experimentadas les está faltando concentración y espíritu combativo para terminar los encuentros, ellas están comprometidas con el Deportivo Táchira y eso hay que reconocerlo, pero debemos corregir esos errores”, destacó el técnico.

Por otra parte, la juvenil Dirli Sanabria sigue evolucionando en su juego para llegar a estar en el máximo nivel competitivo, convirtiéndose en pieza clave dentro de la zaga tachirense y aportando su cuota goleadora a través del potente juego aéreo que despliega a la hora de atacar.

“Tuvimos un buen manejo de juego, pero finalizando el partido algunas de mis compañeras entraron en desespero y eso nos llevó a cometer errores y faltas innecesarias, evidenciando que no podemos mantener un resultado”, indicó.

La central atigrada es autocrítica y aseguró que junto a sus compañeras deben tomar consciencia de los resultados obtenidos, apuntando que deben corregir, como equipo, todas las falencias observadas en los últimos compromisos para así empezar a sumar de a tres.

“Todas debemos ponernos de acuerdo en tener la misma actitud, de darlo todo hasta el último minuto, que no se parta la línea defensiva, el mediocampo y que concretemos las opciones de gol, a manera de agradecimiento con Mariana (Garnica) por todos los balones atajados”, comentó.

Entretanto, la golera Mariana Garnica también fue bastante crítica por la situación en la que se encuentra su equipo, destacando la falta del juego colectivo en los últimos minutos, aunado a la descoordinación en el manejo de la esférica y el desespero de sus compañeras.

“No sé qué le falta al equipo, en los últimos minutos nos están quitando los juegos, se lo he dicho a ellas, esto es un deporte de equipo, no de una o dos personas, estaré alegre cuando logremos los tres puntos, pero los rendimientos individuales no valen, si a ellas les va mal a mí también porque somos un equipo”, subrayó.

La comunicación dentro del plantel femenino es fluida, tanto por parte del cuerpo técnico, como entre las jugadoras, el optimismo dentro y fuera de la cancha es sobresaliente, sólo que en los momentos trascendentales de cada juego las cosas cambian.

“Algunas jugadoras no se han terminado de meter en esto, tenemos buenas delanteras, tenemos que pegar al arco, no encajamos con el gol, justo ahí es cuando nos desesperamos y en los últimos minutos el rival se aprovecha de eso”, finalizó.

El Deportivo Táchira F.C. suma en la Superliga Femenina 2018 dos derrotas; 1-2 ante Secasports, y 1-0 ante Flor de Patria; y un empate 2-2 con Vencedores de Cojedes, sumando un sólo punto en tres fechas disputadas. El próximo duelo de las chicas Aurinegras será ante Deportivo Lara el miércoles 4 de abril en Barquisimeto.

