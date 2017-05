Al menos 16 negocios saqueados en Táchira

El Pitazo.- Una vez que inició la noche se reportó el saqueo de, al menos, 16 establecimientos comerciales de San Cristóbal, Cárdenas y Guásimos. Sujetos irrumpieron en las instalaciones y se llevaron toda la mercancía posible.

En la cuesta del Trapiche, ubicada en la Troncal 5, salida de San Cristóbal hacia la zona sur del Táchira, sujetos ingresaron a la Panadería Trapiche, ubicada en una estación de servicio y robaron todos los alimentos, panes y chucherías que había en existencia. De allí no se llevaron más que los productos antes mencionados. Una trabajadora del sitio, que no se identificó, aseguró que “esto no lo hicieron los colectivos ni la resistencia, fue la misma gente de la comunidad”.