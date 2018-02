Alcaldías opositoras en Táchira no recibieron lubricantes por parte de PDVSA

El alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, denunció este lunes la actitud mezquina del Gobierno Nacional y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) al autorizar la venta de lubricantes para el transporte público solo a las 23 alcaldías del oficialismo, quedando por fuera de esta distribución las 6 alcaldías dirigidas por alcaldes de la oposición en el Táchira.

Informó Delgado que la alcaldía de San Cristóbal no tiene ni código, ni autorización para que los transportistas, puedan tener sus lubricantes, reiteró que en su último viaje a Caracas, realizó la petición de la falta de lubricantes e insumos solicitados por el Sindicato de Transporte (cauchos, baterías y lubricantes).

“Ante esta situación entendemos que no hay por parte del gobierno nacional, una acción clara y contundente para solucionar el problema del transporte, es una actitud mezquina de PDVSA, que a las 6 alcaldías de la oposición en el Táchira no les lleguen lubricantes, y les llegue solo a las 23 alcaldías del oficialismo. Lamentamos esta posición absurda que no beneficia a un colectivo”, dijo.

Destacó que la crisis del transporte continúa, y que el gobierno debe entender que quienes están sufriendo el colapso del transporte son los usuarios, estudiantes, personas de la tercera edad, ciudadanos que deben caminar kilómetros porque no hay transporte en San Cristóbal. “Las personas deben saber lo que estamos haciendo a través de esta denuncia, y que la solución del transporte público solo puede darla el gobierno nacional”.

La primera autoridad del municipio capitalino hizo un llamado a la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, para coordinar y sumar esfuerzos que permitan que el transporte logre acceder a lubricantes y repuestos y presten el servicio que se requiere en San Cristóbal y demás municipios.

“Públicamente hago un llamado a las autoridades de PDVSA y del gobierno nacional, porque San Cristóbal también es Venezuela, y exigimos que así como las alcaldías del oficialismo tienen la prioridad de obtener lubricantes para darle al sector transporte, en San Cristóbal, también los obtengamos”.

Finalmente dijo el alcalde Gustavo Delgado que los vehículos de la municipalidad también se ven afectados por la falta de insumos, entre ellos, camiones del aseo urbano, maquinaria, vehículos del Cuerpo de Bomberos y pidió al gobierno analizar la situación.

