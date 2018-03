Alrededor de mil personas duermen en las calles de San Antonio del Táchira

“Vemos con preocupación la cantidad de venezolanos provenientes de otros estados del país que actualmente están pernoctando en las calles de San Antonio y Ureña, personas con niños en brazos, incluso mujeres embarazadas. Se han contabilizado alrededor de mil ciudadanos que huyendo de la crisis que atraviesa el país, buscan en esta zona una salida a sus problemas”.

Así lo denunció el concejal del municipio Bolívar Carlos Chacón, quien además señaló que esto se presenta porque a estas personas, la situación económica no les da para poder cancelar una habitación en un hotel u otro sitio de residencia.

El edil destacó que esto puede generar un problema de salubridad en el eje fronterizo, pues actualmente, el Hospital de San Antonio del Táchira no da abasto para cubrir la demanda de los pobladores de estos municipios, menos para atender a quienes provienen de otros estados del país.

“Hay gente que está pernoctando dentro de las instalaciones del cementerio municipal, además en las noches realizan sus necesidades fisiológicas en las calles y avenidas del municipio. Los comerciantes y los mismos vecinos, todas las mañanas deben lavar las zonas para poder cumplir con sus labores”, aseveró.

También señaló que el actual alcalde no ha elevado ninguna propuesta para tratar de contrarrestar esta situación, que se suma a la crisis que se está registrando con las fallas en la recolección de aseo urbano.

“El alcalde no propone absolutamente nada, pareciera que el despacho de la alcaldía se mudó a las instalaciones militares y no solo el del alcalde de San Antonio, sino los alcaldes del PSUV, recientemente electos. Están dando todo el poder de gestión a los militares y a la fecha, cuatro meses después de la elección no se ve nada. Los organismos de defensa de menores y de la mujer no se han apersonado a la zona, los que siempre aparecen son los Guardias Nacionales pero contrario a ayudar, llegan solo a quitarles el dinero a quienes deben dormir en las calles”, explicó Chacón.

En cuanto a las nuevas medidas económicas implementadas por el Presidente de la República, aseguró que lejos de mejorar la calidad de vida de los venezolanos lo que hace es empeorarla, “ninguna medida económica sirve, se le ocurrió lanzar a la calle medidas repetidas como la del nuevo cono monetario. Eliminando billetes que ni siquiera han llegado a la población. Si seguimos con una inflación interanual del seis mil por ciento, estimamos que este nuevo cono monetario no va a durar ni un año”.

Entre sus anuncios, Nicolás Maduro también destacó la implementación del PETRO en la activación de una nueva zona económica especial en la frontera colombo-venezolana, destacando que cualquier trámite de importación y exportación, además de la vente de bienes y servicios se realizaría con la criptomoneda, por lo que el concejal de Bolívar aseguró que esta será otra medida fracasada, teniendo en cuenta que el Estado venezolano no tiene la capacidad de brindarle a los habitantes el suministro de energía eléctrica, “menos reactivar una zona económica especial con una moneda ilegal, una moneda que no tiene ningún tipo de confianza”, finalizó.

