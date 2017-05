Concejos Municipales en Táchira inician cabildos abiertos en la calle para debatir con el pueblo la “Constituyente Comunal”

Desde tempranas horas de este lunes concejales de los diversos municipios que conforman el estado Táchira, se dieron cita en la sede del Concejo Municipal de San Cristóbal, a fizn convocar al pueblo tachirense a los diversos cabildos abiertos, que se estarán realizando en cada una de las dependencias del territorio regional.

El concejal Alexis Vivas , presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal dejó conocer que desde las 9 de la mañana de este martes, los concejales capitalinos y el pueblo de San Cristóbal se concentrará en el monumento Obelisco de los Italianos, para iniciar la marcha hasta la Plaza San Carlos, mejor conocida como Plaza Las Palomas “donde les estaremos explicando a los ciudadanos que esta figura de Constituyente no existe en la Constitución Nacional, y que este cabildo abierto es una oportunidad para expresarse y dar a conocer su opinión sobre esta medida que quiere imponer el Gobierno Nacional”.

A su vez el edil mencionó que “nos hemos reunido con los representantes de más de dieciocho Concejos Municipales del Táchira, para programar la realización de los cabildos abiertos en cada una de sus dependencias, a fin de consultar a los ciudadanos sobre la Constituyente Comunal que convoca el presidente de la República”.

Por otra parte, el concejal David Pernía presidente del Concejo Municipal de Cárdenas calificó como fraudulenta la propuesta de la Constituyente asegurando “esta propuesta nos la quiere imponer el dictador de Venezuela Nicolás Maduro Moros, en conjunto con todos los cómplices ministros que hoy lo acompañan, es por ello que este martes estaremos movilizándonos para que se escuche la manifestación pacífica contra esta Constituyente desde Boca de Grita, hasta Caño Amarillo, desde el Cobre hasta San Cristóbal, desde Coloncito hasta Cárdenas para decirle no a una constituyente fraudulenta”.

En este sentido, José Gregorio Roa presidente del Concejo Municipal de Capacho Nuevo, hizo referencia a la importancia de discutir el proyecto de la Constituyente “basados en el artículo 70 de la Constitución Nacional, donde se especifica que como concejales podemos hacer cabildos abiertos y aprobar cualquier tipo de decisión con nuestra gente, es por ello que solicitamos a nuestro pueblo tachirense que nos acompañen desde su respectivo municipio en estas asambleas de calle”.

Así mismo, la concejal del municipio Torbes, Margarita Sánchez señaló “es importante dejarle claro al presidente Nicolás Maduro que el Táchira está en resistencia pacífica, porque no vamos a permitir que se dé la Constituyente, la cual, no está amparada en ningún marco jurídico, es por ello que invitamos a los ciudadanos que padecen crisis económica, sin comida ni medicinas, porque estamos bajo un gobierno incompetente que no ha sabido llevar las riendas de nuestro país”.

Finalizó, el concejal Alexis Vivas convocando masivamente a los ciudadanos de San Cristóbal, “como concejales, siendo el poder más cercano a nuestro pueblo, esperamos a nuestra gente para que podamos expresarnos en este cabildo abierto, medida que sí está amparada en nuestra Constitución Nacional, de modo que desde las 9 de la mañana iniciamos nuestra marcha pacífica hasta llegar a la Plaza Las Palomas para encontrarnos con la democracia y la participación del pueblo sancristobalense”.

Cristal Pacheco CNP. 20163/Fotos: Cindy Vejar

