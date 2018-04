Gobierno regional y autoridades sanitarias ejercen acciones ante brote de Chagas en Puerto Nuevo

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, inspeccionó este lunes la comunidad 08 de febrero de la parroquia Emeterio Ochoa del sector Puerto Nuevo en el municipio Libertador, para determinar las acciones a tomar ante el brote epidemiológico de Chagas Agudo.

Acompañada del viceministro del Poder Popular para la Salud, Yassin Alemán; del presidente de Corposalud, Luis Ramírez, la alcaldesa del municipio Libertador, Yolimar Hernández y comunidad en general, la mandataria constató algunos focos de contaminación ambiental por aguas servidas, los cuales serán tratados en los próximos días por organismos del Ejecutivo regional.

Afirmó que a través de la evaluación endémica no se detectó el vector –chipo-, por lo que prevalece la tesis de que la muerte de las cinco personas habitantes del Barrio 08 de Febrero, haya sido por la ingesta de alimentos (guayaba o mango) y bebidas contaminadas con las heces del insecto.

Dentro de las acciones a ejecutar para controlar la problemática, se encuentra el rociamiento de químicos en viviendas donde se presuma la presencia del insecto, así como en aguas servidas que circulan por las calles y solares del Barrio Ocho de Febrero, a fin de neutralizar la expansión del vector contaminante.

La mandataria andina fue enfática al destacar que, según la información de los expertos en salud, esta enfermedad no se transmite por contacto con los pacientes afectados, ni por vía respiratoria a través del ambiente, pues “la única vía de transmisión es la picada del chipo o la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas por el insecto”.

Advirtió la gobernadora que el tratamiento que llegó al Hospital Central es exclusivo para los 23 pacientes infectados por esta patología y no funcionan de manera preventiva sino curativa, por lo que recomendó no generar una compra y consumo impulsivo de los fármacos si no se padece del brote.

Al respecto aclaró que las personas recluidas en el centro asistencial se encuentran estables y bajo supervisión médica constante.

La gobernadora del estado agradeció la rápida respuesta de las autoridades nacionales a través de la dotación de los medicamentos necesarios para tratar los tachirenses afectados.

Dirci/ Rocío René González. Foto: Jannett Mora.

Comentarios

comentarios