Alcalde Gustavo Delgado fue juramentado presidente del CLPP

El alcalde del municipio San Cristóbal, Gustavo Delgado, fue juramentado nuevo presidente del Consejo Local de Planificación Pública –CLPP- de la ciudad, oficina encargada de hacer enlace con las comunidades ubicadas en las diferentes parroquias para ejecutar proyectos en mejora de las mismas.

Delgado resaltó el trabajo que hacen todos los consejeros, asegurando que ha sido extraordinario “como primera autoridad del municipio me abrieron las puertas para trabajar con ellos en el desarrollo de la ciudad”.

En la primera sesión de juramentación, aclaró Delgado que se tocaron puntos importantes como la visita que hizo a Caracas, donde se entregaron proyectos para fortalecer el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y a los trabajadores.

“Hoy estamos convencidos que vamos a lograr resultados positivos para demostrar una vez más que queremos trabajar de la mano con todos los sectores, y como he manifestado en diferentes oportunidades le pido a la gente que no me deje sólo”.

Dio a conocer el Alcalde y Presidente del CLPP que esta oficina está conformada por los concejales, comunidades, sectores deportivos, educativos, lo que permitirá que se realicen los trabajos con compromiso, dedicación y lucha.

En este primer encuentro del año se designaron comisiones para revisar los bienes inmuebles del municipio, y se escogieron los representantes para que ejecuten el proyecto de construcción del nuevo cementerio municipal, y el proyecto de mejoras del terminal de pasajeros de la ciudad.

El trabajo que allí se efectúa, informó el alcalde y presidente del CLPP, Gustavo Delgado, se hace en conjunto con los concejos comunales de las diferentes parroquias del municipio. “Estamos a la espera que el gobierno nacional vuelva a hacer las elecciones de estos representantes en las comunidades porque la mayoría están vencidos”, recordó. Natalie Araque CNP 21.600

Comentarios

comentarios