Plan de contingencia de transporte para contrarrestar paro del sindicato

Para contrarrestar el paro de transporte que está afectando a la población del estado Táchira ,este jueves, la Gobernación, alcaldía y la Zodi, acordaron implementar un Plan de Contingencia en San Cristóbal de manera inmediata, para normalizar con cuatro rutas la situación de traslado de los usuarios de dichos servicio.

La reunión se llevó a cabo en la sede del Cuartel Bolívar, con presencia de la gobernadora del estado Laidy Gómez, el alcalde capitalino Gustavo Delgado y directiva de Transtáchira y autoridades de la Zodi Táchira, donde evaluar los todos los escenarios y aportaron soluciones a dicha crisis del servicio público que no se está prestando.

El alcalde Gustavo Delgado dijo que: “estamos diseñando para las horas de la tarde un Plan de Contingencia, para habilitar cuatro rutas tipo circunvalación con vehículos privados, con algunas busetas, con la gente de TransTáchira, con autobuses de la guardia nacional, del ejército, de la gobernación tiene y por su puesto de la alcaldía”.

Se prevé que dicho Plan de Contingencia puede tener recorridos desde la avenida Libertador, Las Lomas, Quinta Avenida y prolongación hasta el terminal de pasajeros de La Concordia y se plantea las alternativas para circular por la Octava Avenida, 19 de Abril, Séptima, Carabobo y Ferrero Tamayo.

Según el alcalde otras rutas estarían diseñadas en la Marginal del Torbes, Rotaria, 19 de Abril y España, en sentido de ida y retorno . “Para emprender una jornada en el Plan de Contingencia y que esto sirva también como un mecanismo de buscar una salida, a este problema, al paro del transporte que está afectando a los tachirenses y en San Cristóbal, frena el desarrollo del estado”.

Dijo que “como alcalde estamos exigiéndole con mucho respeto que cese el paro, que levante el paro, allí hay un decreto, ese decreto ya es ley entró en vigencia ayer, nosotros nunca no hemos negado a reunirnos con ellos con la gente del transporte, hoy el problema es que vemos como un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, eso no puede ser, porque aquí el único responsable de esa situación del colapso del transporte es la Misión Transporte que no cumplió con los objetivos para la cual fue creada y que tampoco cumplieron con la promesa que hicieron el 18 de diciembre de suministrar lubricante, baterías y cauchos a la gente del transporte”.

“Abogamos por los dos sectores”

La gobernadora del estado, laidy Gómez, dijo que están ponderando y valorando que el alcalde materializó el aumento del pasaje mediante una consulta con las comunidades y los transportistas están pidiendo más del 150 por ciento.

—Nosotros hemos abogado por el colectivo de a pié diario, como por el transporte que no tiene los insumos, para poder garantizar los servicios-, sostuvo.

Dijo que también hay transportistas que desvían sus rutas, “porque si no hay insumos para trabajar en San Cristóbal, como se considera o como se explica que si hay insumos para ir a la frontera donde el pasaje es muchísimo más costoso y no tiene ningún nivel de regulación”.

Destacó que ha venido manifestando tanto al gremio del transporte como a todos los sectores que se han involucrando que ha solicitado al Ministerio del Transporte y en créditos adicionales suministros de cauchos para poder facilitarlos a precios que sean justos.

Rutas al

sector salud

La gobernadora Laidy Gómez, explicó que paralelo a la atención ciudadana, el sector salud tendrá una ruta especial para que el personal pueda asistir al Hospital Central y así evitar emergencias que no puedan ser solventadas por falta de profesionales que no logran llegar.

“Estamos tomando acciones y por ello hemos definido una ruta especial de contingencia para favorecer al personal asistencial del Hospital Central”, señaló.

Más información en Diario La Nación

Comentarios

comentarios