Preocupación en el Hospital Central por carencia de personal y escasez de insumos

Personal médico, enfermero, administrativo, obrero, pacientes, familiares y sindicatos del Hospital central de San Cristóbal salieron a la calle este jueves en horas de la mañana con la intención de alzar la voz y a conocer a la colectividad la situación real por la que atraviesa este importante establecimiento de salud de la entidad tachirense.

El doctor Régulo Lobo, en representación del gremio médico del Hospital Central, realizó lectura de un documento en el que los jefes de los diferentes servicios acordaron abarcar aspectos puntuales para poder garantizar la atención a los pacientes pese a la situación crítica por la que se está atravesando la salud en el Táchira.

“Hemos decidido recibir y atender solamente casos de emergencia, adicionalmente se van a atender pacientes oncológicos y se van a prestar las debidas consultas a quienes hayan sido intervenidos y así llevar el seguimiento y control, además de las consultas de diagnóstico para determinar quienes requieren atención en situación de emergencia”

El jefe del servicio de cirugía del hospital dijo que actualmente no cuentan con los insumos necesarios en lo que respecta a material médico quirúrgico y alimentación en las cantidades necesarias para poder tener una operatividad constante y continua de este centro asistencial.

“En asamblea general con todos los profesionales que forman parte de esta comunidad hospitalaria, se tomó esta medida administrativa y no de protesta, para resguardar la salud de los tachirenses en virtud de que no se cuentan con los recursos necesario para prestar toda la atención”.

Dijo que el sector salud atraviesa una crisis donde no hay recursos económicos, donde no hay insumos médicos con regularidad dentro de la institución y solicitarlos a los pacientes que los adquieran por fuera es imposible, porque no se consiguen y los que se encuentran están fuera del presupuesto de cualquier hogar en este país.

Explicó que todo el hospital está afectado, destacando el área de hemodiálisis, emergencia, hospitalización y rayos x, entre otros. “Esto viene de larga evolución pero con la crisis actual se ha reagudizado en niveles que no habíamos sospechado y que preocupa porque no sabemos en donde pueda parar toda esa situación, además el personal está migrando en una forma inédita hacia otras latitudes, perdiéndose talentos altamente calificados que han sido formados en esta institución.”

“Cada día vemos como renuncia más personal, porque el salario es paupérrimo y los empleados que no viven dentro del casco de la ciudad gastan más en pasaje que lo devengan por salario y yo me pregunto que come esa gente si todo se les va en transporte”.

Aseguró que por parte del ministerio de salud no han recibido respuesta al tiempo que mencionó que hace aproximadamente 4 semanas estuvo el vice ministro realizando un recorrido por las instalaciones de este centro hospitalario haciendo inspecciones y evaluaciones, se nos informó que iban a dotar para solventar las situaciones que estábamos manifestando pero aún estamos esperando respuesta; han llegado insumos pero queremos que la gente entienda que no llegan en las cantidades requeridas.

