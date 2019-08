Transportistas: subsistir en cuatro ruedas

Por Daniel Bueno*

El recorrido comienza un viernes a las 5:30 a.m. al llegar a la casa de Pablo Ruiz en la localidad de Pueblo Nuevo. El hombre de un poco más de 30 años, alto y de piel blanca, vive con su mujer, de piel morena y su hija de un año de edad. Entre las calles de escaso alumbrado, se me hizo difícil encontrar el conjunto de casas donde vive Pablo. Él normalmente sale de su casa a las cinco y veinte de la madrugada y regresa aproximadamente a las siete de la noche.

Trabaja todos los días, descansando un domingo de por medio. Las calles del barrio donde vive Pablo se encuentran totalmente desoladas; la cruz de la misión guía el camino, atravesamos un lote baldío y sorteando los huecos salimos a la avenida principal. A las 5:44 a.m., encarando el frio de la madrugada, esperamos a José Nieto, un amigo de Pablo que maneja un taxi-único medio de transporte disponible a esa hora en San Cristóbal- para dirigirnos al estacionamiento donde Pablo guarda el bus que conduce. La iluminación en ese punto de la avenida es casi nula, al igual que la presencia de otros transeúntes.

-La otra vez vinieron un par de tipos en una moto y me pegaron una atracada… se quedaron con el celular, las tarjetas y los pesos colombianos que llevaba en la cartera. Nada, pues me tocó devolverme a la casa y llamar al reemplazo a que me cubriera el turno- lamenta pablo entre la resignación y la impotencia.

En 2017 la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 26.600 homicidios, una tasa de 89 por cada 100.000 habitantes, 15 veces mayor al promedio mundial. El principal motivo de esos homicidios, son los robos a mano armada, y es que la crisis económica, agudizada por la hiperinflación desde 2017, ha ayudado a avivar la disputa política por el control de la antes rica nación petrolera.

A las 6:05 a.m. llegamos al lote, ubicado también en Pueblo Nuevo, que funciona como estacionamiento para varios vehículos de transporte público incluido las camionetas de Cantv. “aquí hay seis buses en este momento pero solo sirven dos, esto cada día se convierte en un cementerio de vehículos”.

Comienza la rutina

Una vez dentro del bus, Pablo comienza su rutina con movimientos casi mecánicos: limpia el vidrio empañado con una tela blanca, organiza los tableros de las rutas, enciende la emisora y la sintoniza en Tamá Stereo y finalmente toma las llaves y enciende el motor. El hombre lleva cinco años trabajando para la línea Pueblo Nuevo y un año manejando el mismo bus.

Mientras el motor se calienta, Pablo nos cuenta la historia de cómo se asignaban antiguamente los turnos de salida cuando el servicio era óptimo.

–Aquí antes era por orden de llegada. Había gente que llegaba a las cinco de la mañana. Esperaban un rato y arrancaban a coger el bus que los llevaría temprano a su trabajo y además, no se sufría por el dinero en efectivo porque había suficiente y no había perdido tanto su valor-, manifestó entre lágrimas.

Y es que la delicada situación del transporte en el estado Táchira no es nueva, pero podríamos señalar que fue entre los años 2016 y 2017 cuando comenzó a agravarse, producto de la crisis económica, la escasez de divisas, el precio del dólar paralelo y la inflación que fue sumergiendo al estado y al país en general, en un espiral de devaluaciones progresivas de la moneda.

Minutos más tarde, a las 6:30 a.m., empieza el recorrido hacia el centro de la ciudad de San Cristóbal. Las paradas se encuentran desoladas. Los únicos vehículos que transitan por las calles son uno que otro bus desocupado que van comenzando sus rutas, una que otra camioneta y las largas filas de los vehículos esperando que comiencen a surtir gasolina, de acuerdo al número de la placa.

Las calles destapadas y colmadas de huecos nos dan la bienvenida a la Quinta Avenida que se encuentra en el Centro de la ciudad de San Cristóbal. Pablo prende su primer cigarrillo del día a pocos metros de empalmar con la séptima avenida del centro.

Al voltear nos encontramos con los semáforos, cada día más deteriorados y algunos defectuosos, nos muestran el camino que estamos cerca de llegar a la parada, ubicada en el Centro Cìvico de la ciudad de San Cristóbal. Estacionados en frente del Centro Cívico, mientras toma el segundo café dentro del bus, Pablo, preocupado, muestra unos mensajes que le había enviado hace unos minutos su jefe con los nuevos anuncios.” Sólo quedarán dos unidades al servicio, ya que uno de los choferes renunció y las otras unidades no tienen repuestos”, rezaba el mensaje.

En Venezuela la elevación acelerada de los precios de repuestos, cauchos, lubricantes, aceites y las propias unidades, llevaron a muchos transportistas a cesar sus actividades e incluso a abandonar el oficio y a dejar los buses en completa paralización. Si bien ya venían trabajando con fallas, la dolarización de los precios llevó al gremio a una crisis que aún intentan solventar con la vicepresidenta Ejecutiva de la República Delcy Rodríguez, el ministro de Transporte Terrestre Hipólito Abreu, y el Viceministro de Transporte.

En la tienda de ropa ubicada al frente de la parada, Pablo espera unos minutos para salir y así empezar su primer viaje del día. “Por ahí a las seis y media salimos. Bueno, eso me da tiempo para comer algo”. El hombre saca una taza con una arepa rellena de queso. Esperamos. Pablo habla por teléfono con un compañero sobre el problema de la gasolina.-adivine quien se va a quedar en la cola de la gasolina esta noche y va a perder unos días de trabajo y eso si llega la gandola-comentó Pablo molesto.

Y es que la escasez de la gasolina en el estado ronda aproximadamente el 80%, motivo por el cual tiene a los transportistas y a miles de usuarios haciendo colas y buscando estaciones de gasolina donde se expenda el servicio de manera rápida, ya que en el país la gasolina es económica pero en la actualidad no se mide por su valor económico sino por el tiempo de vida que se pierde consiguiéndola.

El primer recorrido

Finalmente a las 6:35 a.m. iniciamos el primer recorrido del día con destino a “La Cueva”. En las diferentes esquinas de la Séptima Avenida del Centro se agrupan personas en espera de transporte. Algunos levantan la mano y dejan ver sus cinco dedos en señal de que los lleven por seiscientos bolívares y otros aspiran a viajar gratis

Y es que según Gaceta Oficial N° 6.457 aprobada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, ya entraron en vigencia las nuevas tarifas del pasaje urbano fijadas en 300 bs para rutas cortas, Bs 500 para trayectos mayores a 20km y una recarga de 100 bolívares adicionales, para –zonas con topografía accidentada-. Pero hay transportistas que no están de acuerdo con esas cifras por considerar que no cubren sus necesidades básicas y llegan a cobrar a los usuarios hasta 1000 bolívares.

Pablo recoge a un par de los usuarios que viajan “gratis”. Al no tener un fiscal no tiene que presentar un registro de cuántos pasajeros ingresa al vehículo. Él simplemente debe entregarle cien mil bolívares al dueño del bus al finalizar la jornada. En el trayecto se sube una señora, de unos cuarenta años aproximadamente y le indica a Pablo que el cajero automático no le había dispensado la cantidad necesaria para pagarle el pasaje, que si le aceptaba una Harina de maíz como forma de pago, y Pablo de manera sonriente le dijo que no había ningún problema, que ingresara a la unidad y tomara asiento.

La inflación alcanzó un millón por ciento el año pasado, volviendo al bolívar, la moneda local, casi inútil a pesar de que los cajeros automáticos tampoco podían dar más del equivalente a un dólar. Este desplome económico ha llevado que se aceptan divisas como forma de pago o se realicen intercambios entre alimentos y medicinas a cambio de un pasaje.

A las 6:50 a.m., el bus se llena de jóvenes colegiales, hombres vestidos informalmente otros con traje ejecutivo y mujeres acompañadas de niños. Poco después, frente al centro comercial Paseo La Villa, se baja una cantidad considerable de pasajeros, al mismo tiempo que se suben unos cuantos más.- En la Guayana siempre hay un congestionamiento diario. No ha habido cola o tranca hoy: hemos estado de buenas-ríe sarcásticamente.

El bus recorre la Guayana al lado de la misma transita uno de la línea Santa Teresa a menor velocidad. Pablo habla mirando el volante, con un fajo de billetes en la mano, entre los que se observan bolívares y pesos colombianos, mantiene fija la dirección del bus. En una caja de cuero con cuatro separaciones divide los billetes. – Diariamente, logro pagarle la cuota al dueño y me queda siempre entre 50 mil y 60 mil bs para adquirir los productos básicos-indicó.

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), a través del Observatorio de Gasto Público, informó que para el 30 de junio, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas alcanzó el valor de Bs. 2.857.889,85.El documento destaca que esta canasta alimentaria exige 44 salarios integrales de Bs 65.000,es decir, poco más de un salario integral por día

A las 7:16 a.m. quedan pocos pasajeros en el bus. El primer recorrido se está acabando y en la cabina el ambiente está más relajado. Pablo le devuelve el dinero a una pasajera distraída -¿No quiere la plata mi amor?- se voltea y me mira –Aquí uno es honrado hasta para robar- se carcajea.

En el enlace de Quinimarí se sube Jesús Suárez, un amigo de Pablo que también es conductor pero de la Línea “La Concordia” que al ser consultado sobre la crisis económica en el sector transporte manifestó que uno de los insumos que afecta directamente el mantenimiento de las unidades de transporte es el tema de los lubricantes.

-Conseguir un aceite para un carro con motor a gasoil, se ha convertido en algo muy complicado y los costos de los aceites importados, superan los trescientos mil bolívares y los cauchos están alrededor de los doscientos mil pesos colombianos y el problema es que por lo devaluada que esta nuestra moneda, lo primero que nos piden es pesos o dólares, es una especulación- denunció Suárez.

En el Hospital Militar, a las 7:45 a.m. Iniciamos el segundo recorrido. Pablo me pide el favor de que gire el tablero que indica la ruta. El próximo destino será el Centro Cívico de San Cristóbal. A medida que nos acercamos al centro de la ciudad, el tráfico y la cantidad de personas en las calles aumenta, lo que hace más difícil la conversación. También deja que nuestro conductor dé paso a los primeros síntomas de somnolencia, después de casi dos horas de trabajo

Llegando a la Quinta Avenida el tráfico es considerablemente más fluido. Aprovechamos la ocasión para hablar sobre su familia. Nos cuenta acerca de su hija pequeña y de su rostro brotan unas lágrimas al recordar que a veces no le puede comprar a su hija ni una chupeta o una cajita feliz como sus padres hacían con él. También habla de su esposa que es su “tesoro”; por último, revela que su pareja está planeando irse a Chile a finales del año y nuevamente las lágrimas se apoderan de él.

Un nuevo turno

Cercanos a las 8:30 a.m. llegamos de nuevo al Centro Cívico para empezar un nuevo turno. Pablo confiesa –Este trabajo cansa. Le pregunté -¿A qué hora duerme?- , -¿A qué hora duermo? No- replica Pablo-… Entonces piensa en su familia y le da gracias a Dios porque gracias a su trabajo logra llevar el sustento diario a su hogar y agrega – aunque me tenga que partir el lomo trabajando, nada ni nadie me va a quitar a mi familia, solo Dios.

*Estudiante de 4to año de Comunicación Social en la ULA /Táchira

