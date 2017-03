Borges: El Gobierno se ha convertido en un genocida y está creando un holocausto en el país

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, enfatizó que el Gobierno nacional se ha convertido “en un genocida” que “está creando un holocausto en el país”.

Durante su programa “Borges contigo” que se transmite por Radio Caracas Radio (RCR), sostuvo que esa política de “someter al pueblo con el hambre, la miseria y la destrucción del país” es “producto del sistema económico que implantó la revolución en Venezuela para mantenerse en el poder”.

“Venezuela es el séptimo país en el mundo que tienes más aviones privados, y también se gasta dinero en una cumbre que al final fue un gran fracaso. El gobierno dice que representa a los pobres y lo único que hizo fue destruir y volver más pobre a nuestro pueblo”, criticó el presidente del Parlamento a propósito de la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos, que se lleva a cabo en conmemoración al cuarto año del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez.

El diputado Borges entrevistó a la doctora Maritza Landaeta, experta en planificación alimentaria y miembro de la Fundación Bengoa, quien se refirió al fallecimiento por desnutrición del bebe de 9 meses en Ocumare del Tuy, estado Miranda, y expresó que hay niveles “preocupantes y acelerados de pobreza” que han traído como consecuencia que los niños “están abandonando los salones de clase porque sus padres no tienen como alimentarlos”.

“Los niños que no reciben diariamente la alimentación completa en el futuro pueden padecer de retraso en el aprendizaje”, aseveró.

“Lamentablemente el hambre y la desnutrición son expresiones muy dolorosas de una crisis global, una crisis que nos afecta a todos y que se ha venido instalando lentamente ante la mirada poco eficiente en pro de buscarle solución”, dijo Landaeta.

Según la especialista los primeros cuatro alimentos que consume tradicionalmente el venezolano siguen siendo la harina de maíz, el arroz, la harina de trigo y a partir del año 2016, como un hecho significativo, las hortalizas y los tubérculos desplazan el consumo de las proteínas de alto valor biológico.

“Es decir, el venezolano perdió la posibilidad de tener en su plato, por ejemplo, el famoso pabellón. La razón es muy sencilla: la carne y el pollo fueron desplazados por una dieta básicamente de carbohidratos y tubérculos. Además el huevo y la leche fueron desplazados totalmente y solamente entre el 15 o 20% de las familias venezolanos tienen la posibilidad de consumir estos alimentos”, expresó Landaeta al tiempo de destacar que todo esto, desde el punto de salud pública, tiene grandes implicaciones.

Añadió que la falta de estos alimentos básicos es lo que está deteriorando la calidad de vida y de alimentación de los venezolanos y además está acelerando los niveles de desnutrición de la población en el país.

“Esta situación se hace más crítica cuando evaluamos la situación por niveles de pobreza: solo un porcentaje de la población no es pobre, pero los pobres recientes también están pasando hambre no solo son los de la pobreza extrema o los de la pobreza no extrema. En definitiva, los de la clase media venezolana ha empezado a enfrentar las dificultades que se le presentan para adquirir los alimentos que requiere”, precisó.

