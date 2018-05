Daniel Ceballos desde El Helicoide: Estamos cansados que maten, torturen y violen nuestros DDHH en los calabozos de la dictadura

Caracas.- Durante una protesta de los presos políticos recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el dirigente de Voluntad Popular, Daniel Ceballos, denunció que dentro del recinto se han cometido crímenes atroces contra los presos políticos en el lugar.

“Queremos ver a alguien, si es que existe alguien en este país, que venga a dar la cara a estas mazmorras donde matan gente y violan los derechos humanos de todos los venezolanos que estamos aquí y que no tenemos juicios, ni traslados. Les decimos que hoy estamos decididos a resistir incluso con nuestras vidas para que se escuche y se vea lo que ocurre en estos calabozos de la dictadura. Estamos cansados de que sigan matando y torturando gente”.

En este sentido, la esposa de Daniel Ceballos, Patricia Gutiérrez de Ceballos, exigió al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, pronunciarse ante los hechos violentos dentro del centro de reclusión y constatar la situación en la que se encuentran los presos políticos en el lugar. Asimismo, recordó que los custodios del Sebin son los encargados de resguardar la integridad de todos los reclusos.

“Nosotros como familiares de presos políticos siempre hemos denunciado que este lugar es una bomba de tiempo, sin agua, con largos períodos de aislamiento y sin derecho a recibir visitas de familiares o abogados. Llegan las órdenes de traslado y no los hacen, hay audiencias diferidas porque al Sebin no le da la gana de trasladarlos. Los venezolanos que están aquí presos son jóvenes de buena voluntad que no tienen porque estar aquí”.

Explicó que, de acuerdo a la información difundida por las redes sociales, el preso político Gregory Sanabria fue golpeado por presos comunes y los demás reclusos tomaron los pasillos como modo de protesta para rechazar este tipo de agresiones, exigir que se respeten sus derechos y el cumplimiento del debido proceso judicial. Además, instó a la comunidad internacional a estar atenta a la integridad y la vida de los presos políticos en Venezuela.

“Los responsables de esto son Gustavo González López, Tareck El Aissami y, por supuesto, Nicolás Maduro que es quien da la orden. Todos los responsables y todas las autoridades son responsables de lo que viven los presos políticos y presos comunes en Venezuela. Aquí nos quedaremos los familiares y alarmamos a la comunidad internacional: la vida de Daniel Ceballos y de todos los presos políticos está en peligro”.

La abogada defensora de Daniel Ceballos, Ana Leonor Acosta, exigió la libertad plena del dirigente de la tolda naranja y de todos los presos políticos; especialmente de los más de ocho menores de edad que ya tienen orden de excarcelación por parte del Tribunal y a los que el Sebin se niega a liberar. “Peligra la vida, la salud y la integridad física de estos presos a los que se les niega el traslado. El caso de Daniel lleva tres años sin audiencia, desde hace más de un año la jueza emite la orden de traslado y el Sebin no la cumple. Esto es solo una muestra del descontrol del Gobierno con respecto a los penales y a la situación de los presos políticos. Exigimos hoy desde la puerta de El Helicoide que nos den información oficial sobre los presos y también pedimos la libertad plena de todos”.

Asimismo, el concejal de la tolda naranja, José Vicente García, instó a los venezolanos a alzar su voz contra los atropellos del régimen madurista y tomar conciencia de que el país necesita un cambio de Gobierno urgente.“Exigimos que se apersone el Fiscal General de la República, que es el único con el que hablaremos. Es momento que el país sepa la violación flagrante de los derechos humanos que se comete dentro de El Helicoide y a los venezolanos les decimos que es momento de levantarse, como lo hemos hecho nosotros tras las rejas. Es momento que cada venezolano tome conciencia de lo que estamos viviendo en el país”.

Voluntad Popular responsabiliza a González López, Reverol y Maduro

Desde las adyacencias de El Helicoide, la responsable del Comité de Liberación de los Presos Políticos de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, rechazó en nombre de Voluntad Popular la brutal agresión contra el preso político Gregory Sanabria y responsabilizó al director del Sebin, Gustavo González López, al ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y a Nicolás Maduro por la vida y la integridad física de los venezolanos que permanecen secuestrados dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide.

“Nuestros presos están exigiendo el traslado de Sanabria a un centro de salud, y con ello la presencia de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Además, exigen el traslado de ellos y todos los presos comunes, el debido proceso de todos los presos políticos. Aquí hay presos con más de 2 años sin pisar un Tribunal porque se le niegan los traslados. El Sebin incumple todas las decisiones judiciales. Hemos recibido denuncias graves dentro de El Helicoide hay un contingente de la Guardia Nacional que ha lanzado bombas lacrimógenas y los han golpeado. Desde Voluntad Popular responsabilizamos a González López de la vida de cada uno de los venezolanos que están ahí adentro, de los presos que tienen más de 4 años secuestrados por el régimen. Aquí nos quedaremos hasta tener respuestas claras de lo que está ocurriendo dentro del El Helicoide”.

