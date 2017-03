Enzo Scarano: “Yo estoy habilitado para trabajar por los carabobeños”

Durante una rueda de prensa convocada en la Casa de la Unidad en Valencia, factores políticos y sociales que conforman el bloque de la Unidad, encabezado por el dirigente nacional de la Causa R, Andrés Velásquez, se solidarizaron con el líder opositor carabobeño, Vicencio “Enzo” Scarano, con relación a la supuesta sanción impuesta por la Contraloría General de la República (CGR) donde se le impide ejercer cargos públicos por 15 años.

Acompañado además por diputados de la Asamblea Nacional, Scarano aseguró no haber recibido ninguna información oficial por parte de la CGR ni ningún otro organismo acerca de esta sanción, la cual calificó como una medida arbitraria e ilegal que solo obedece a una persecución en su contra por parte de las instituciones del Estado y la Gobernación de Carabobo. “Se han cometido atrocidades en mi contra, soy un ejemplo de cómo se viola la Constitución y los derechos humanos”.

Resaltó que, “me acusaron, enjuiciaron y encarcelaron en un día, me mantuvieron secuestrado en Ramo Verde durante un año, cumplí mi condena, fui inhabilitado injustamente por más de un año y atacan constantemente la gestión de la alcaldesa Rosa Brandonisio. Hagan lo que hagan no van a doblegarme”.

Manifestó que seguirá trabajando por Venezuela y el estado Carabobo. “Le voy a ganar las elecciones señor gobernador, el candidato que los va derrotar se llama Enzo Scarano y recuperaremos la Gobernación a favor de todos los carabobeños” afirmó.

“Aquí está la unidad como un solo bloque, no necesito un cargo público para estar en la calle, yo estoy habilitado para trabajar por los carabobeños, ir a los barrios, casa por casa, en cada urbanización. Yo me puedo bajar tranquilo y escuchar a nuestro pueblo. Ustedes (el gobierno) no pueden, porque le tienen miedo al pueblo”.

Para el ex-preso político, estos ataques se deben a su gestión como alcalde de San Diego expresando que, “para nadie es un secreto que San Diego es el mejor municipio de Carabobo, ninguna otra gestión se compara. Con unidad, con trabajo y con cuentas claras convertiremos a Carabobo en el mejor estado de Venezuela”.

Por otra parte, Andrés Velásquez manifestó que el gobierno no podrá escaparse de un proceso electoral de elecciones regionales, las cuales son un mandato establecido en la Constitución. “Tenemos unos gobernadores violando la Carta Magna y un Consejo Nacional Electoral que entorpece a que el pueblo elija a su gobernantes”.

Finalmente, expresó que mantendrán las exigencias de elecciones primarias para las gobernaciones y advirtió que si el CNE no acepta ser el ente encargado de organizarlas, ellos (MUD) tienen la facultad y los motivos para ejecutarlas. “Elegiremos a los mejores hombres y mujeres para recuperar los espacios que tanto han destruido y entre esos nombres, el de Enzo Scarano será el primero en Carabobo”.

