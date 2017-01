A juicio del diputado Franklin Duarte el gobierno de Colombia acabó con el negocio de Vielma Mora

El artífice de la venta de combustible en pesos en los municipios de la frontera, es decir, José Gregorio Vielma Mora, se quedó “vestido y alborotado”, porque el gobierno colombiano, desde nuestro punto de vista, actuó de manera acertada al no permitir el uso de un corredor vehicular hacia Venezuela para surtir combustible y dejarle los pesos a un gobierno corrupto como el de Nicolás Maduro, señaló el parlamentario nacional socialcristiano Franklin Duarte.

Comentó el diputado que el jueves se reunió con los alcaldes y concejales de los municipios Pedro María Ureña y Bolívar, durante un recorrido que hizo por la zona, para sopesar la situación, y “la percepción de todos es la misma, que una vez más el gobierno venezolano fracasa debido a la improvisación de sus políticas y a la falta de coordinación con los gobiernos locales, porque colocar a la venta el combustible a precios de peso, una moneda mucho más fuerte que el bolívar, va en detrimento de los pobladores de estos municipios, ya que eso iba a incidir de manera directa en la escalada inflacionaria que tiene a miles de familias de la zona pasando hambre porque no cuentan con los recursos necesarios para hacerse de los alimentos básicos”.

Destacó Duarte que el gobierno de Juan Manuel Santos después de ver los impuestos que se podían evadir por esa vía, decidió no permitir el canal vehicular que había anunciado Nicolás Maduro para que los vehículos colombianos pasaran a comprar gasolina en 1.200 pesos y el gasoil en mil pesos, como la estación de servicio está al pasar la aduana de Ureña había establecido que los vehículos colombianos llegaran hasta ese punto, en detrimento de las ventas de combustible en el Norte de Santander.

“Pasé hasta allá, no permiten el paso desde Colombia a surtir acá, la estación de servicio está completamente sola, debido a que el gobierno venezolano no puede ordenar y hablar de las políticas que en materia de frontera debe aplicar Colombia cuando Nicolás Maduro ni siquiera es capaz de aplicar políticas en beneficio de los venezolanos, porque todas son improvisadas.

Con esta decisión del gobierno colombiano, “la cual aplaudimos”, manifestó Duarte, no se le ampara el negocio a enchufados rojitos que pretendían hacer su agosto con los pesos de los colombianos, “porque está claro que se comportan como las verdaderas sanguijuelas, ya acabaron con Venezuela, ahora quieren ver cómo hacen para chupar de los países vecinos; por fortuna ha habido una actuación a tiempo por parte de Colombia y así frenó el “chanchullo” que tenían montado los miembros de la red del negociado que encabeza Vielma Mora desde el Táchira”.

Insistió el parlamentario en que el gobierno venezolano debe trabajar en políticas económicas que vayan en beneficio de todos, “no de un grupito de corruptos, y mientras eso no suceda no veremos en nuestro país una mejoría en la economía, y a nivel de la frontera no se puede estar improvisando, la misma debe abrirse por completo, como era antes. Colombia con esta medida demostró que no debe estar sujeta a los caprichos de un gobierno que no solo acabó con uno de los países más ricos de América Latina, sino que también puede hacerle mucho daño a sus vecinos”.

Expresó que “todo el mundo tiene claro que vender la gasolina en pesos no acaba con el contrabando, lo cual no ha sucedido ni siquiera con el cierre de la frontera, el cual se mantiene por los municipios Rafael Urdaneta, Bolívar y Pedro María Ureña, bajo la ‘supervisión’ de la Guardia Nacional, sino que se iba a abrir un nicho de ‘legalidad’ para hacerse con el dinero de los colombianos”.

Por último, ratificó Duarte su agradecimiento al gobierno y al pueblo colombiano por recibir sin mezquindad a los miles de venezolanos que a diario se ven obligados a pasar la frontera para abastecerse de alimentos y medicinas que no pueden encontrar en nuestro país. “Sin ese apoyo los venezolanos estaríamos aún peor de lo que estamos, como consecuencia de las malas políticas del gobierno de Nicolás Maduro”.

