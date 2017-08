Abelardo Díaz asegura que en el Táchira solo votaron 80 mil 500 personas

Abelardo Díaz, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Táchira, explicó que los resultados obtenidos el pasado domingo 30 de julio en las elecciones realizadas para la Asamblea Nacional Constituyente, son parte de un fraude realizado por el gobierno nacional apoyado por los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Díaz aseguró que el oficialismo conoce los resultados verdaderos emitidos por la rectora del CNE, Tibisay Lucena, pues la cifra real no alcanza a los ocho millones 089 mil 320 votantes; sin embargo, funcionarios del poder electoral manifiestan que la cantidad de votos existentes es de dos millones 483 mil 073 venezolanos que participaron en la jornada del domingo.

Por otro lado, el dirigente de la oposición mencionó que en el territorio tachirense solo votaron 80 mil 500 personas, de un padrón electoral de casi 800 mil ciudadanos inscritos en el CNE y catalogó al gobernador de la entidad de mentiroso. “Vielma Mora diciendo que votaron 300 mil personas, una cantidad mayor a la que él obtuvo cuando fue electo gobernador, no sea mentiroso porque en el fondo sabe que eso no es real”.

También resaltó que la Asamblea Nacional Constituyente “no se le puede imponer por capricho a una mayoría, no deben establecer su voluntad por encima del 90 por ciento del país que no quería esa constituyente de esa forma, entonces aquí definitivamente no hubo un proceso, sino un acto interno minoritario del Partido Socialista Unido de Venezuela”.

Invitó a la población a mantener el sentimiento de esperanza, pues considera que el gobierno debió asumir muchos riesgos para imponer la Asamblea Nacional Constituyente entre ellos inflar los resultados obtenidos en los comicios, los cuales a pesar de la manipulación el porcentaje obtenido no representa ni la mitad de la voluntad de los venezolanos, en este caso “se entiende que puede haber decepción y frustración porque mucha gente quisiera que Nicolás Maduro abandone su cargo ya, pero los ciudadanos no tenemos ni las armas, ni los militares, ni mucho menos tenemos al TSJ de nuestro lado”, concluyó Díaz.

Laura España, pasante de Comunicación Social de la ULA Táchira

