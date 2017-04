Abelardo Díaz: “Terrorista no es el que pide elecciones, es el que se las roba”

Para el ex parlamentario y coordinador de Primero Justicia en el estado Táchira, Abelardo Díaz “es vergonzoso y da pena ajena, la conducta irresponsable con el país que ha asumido el presidente Maduro, al presentar a través del canal del estado unos vídeos editados, cortados y montados, para en base a ellos pretender señalar a nuestro partido y a su dirigencia de terrorismo”

Indicó Díaz, que esta nueva arremetida y señalamientos del presidente sólo busca amedrentar a nuestra dirigencia y militancia en la búsqueda de desmovilizarnos en nuestra lucha de calle pacífica, democrática y Constitucional pero firme y sin miedo que hemos adelantado desde todos los rincones de Venezuela para que nuestro país retome el hilo constitucional vulnerado por el TSJ y que se convoque definitivamente a elecciones para que sea el pueblo en democracia q se forje su propio destino.

El pueblo venezolano está claro de qué lado están los terroristas y los violentos, nosotros los hemos visto en la calles usando armas largas, amenazando a la colectividad, causando destrozos en vehículos y bienes privados, hemos ido al ministerio público a denunciarlos y para ellos lo único que existe es impunidad, ni un sólo preso hay ni en el Táchira ni el país de estos paramilitaress terroristas, porque para este gobierno, el vestirse de rojo les concede de manera inmediata una patente de corso para delinquir, enfatizó el líder justiciero

Desde el Táchira le decimos a Nicolás Maduro, que sus amenazas y sus ollas mal montadas no nos harán retroceder, que estamos bien orgullosos de la lucha de calle que hemos mantenido junto a la sociedad civil, estudiantes y demás factores de la unidad democrática y que no vamos a retroceder, porque “terrorista no es quién pide Elecciones, terrorista es quién se las roba” tal cómo hizo el gobierno con el referendo revocatorio y con las regionales 2016

Estos señalamientos infames contra Primero Justicia nos indican es que vamos por el camino correcto, si a Nicolás no le gusta lo que hacemos, es porque lo estamos haciendo bien y por eso este miércoles 19 de abril las calles del Táchira y de Venezuela se desbordaran de pueblo para empezar a escribir las nuevas páginas de la historia libertaria de nuestro gran país, sentenció Díaz