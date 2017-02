Activistas de VP se defienden ante serios señalamientos del gobernador del Táchira

“Queremos alertar a la comunidad internacional que vamos a actuar en todas las instancias nacionales e internacionales y no vamos a descansar de señalar a Vielma Mora como un violador de Derechos Humanos que ha cometido delitos de lesa humanidad, delitos que no prescriben y que en las instancias internacionales tendrá que rendir cuenta, y también en las nacionales cuando podamos construir y rescatar un país donde haya una verdadera justicia”.

Tal aseveración corresponde a la alcaldesa de San Cristóbal y activista de Voluntad Popular, Patricia Gutiérrez de Ceballos, en respuesta a los señalamientos que a través de su cuenta en tuiter hizo el gobernador del Táchira contra algunos activistas de esa organización principalmente contra el dirigente estudiantil Fernando Márquez, a quien responsabilizó de un supuesto plan terrorista en la entidad.

Gutiérrez de Ceballos denunció que los activistas de la tolda naranja son víctimas de una persecución sistemática y continuada, por parte de un régimen que ataca la disidencia política y que va en contra de quienes piensan distinto. “Esta vez queremos alertar porque pareciera que el gobernador del Táchira no tuviese trabajo que hacer por el estado, no tuviese responsabilidad que asumir en el rescate de un estado que está en el abandono, cuando vemos que se ha dedicado a la política del chisme y de sembrar el miedo, la persecución y el terrorismo en el estado, se ha convertido en el verdugo del tirano”, indicó.

Recordó que el régimen ha perseguido y encarcelado a Daniel Ceballos, los concejales José Vicente García, Martin Paz, al diputado Gilber Caro y ahora arremete contra un concejal de la frontera como José Luis Guerrero y el activista y dirigente estudiantil Fernando Márquez. “Estas acusaciones de hace una semana responden a un invento y a una chismografía de un señor que le falta seriedad para gobernar al Táchira y que le sobra cobardía para perseguir a quienes pensamos que Venezuela merece un cambio, ha señalado en el día de ayer a Fernando Márquez, joven, luchador social, estudiante de la universidad Católica del Táchira, a punto de egresar como abogada de la República a quien señala de hechos violentos, además de llamar a nuestro partido voluntad paramilitar y de usar las cuentas institucionales del Gobierno del Táchira para temas políticos y las farsas que se inventa”.

Si le pasa algo a Fernando, sabemos quién es el responsable

La alcaldesa de San Cristóbal alertó que si algo le llega a ocurrir al estudiante Fernando Márquez, saben muy bien que el culpable es Nicolás Maduro a quien calificó de tirano y a Vielma Mora a quien señaló de ser el verdugo en el Táchira.

“Si tocan a Fernando, si siguen señalando a dirigentes de VP, o a cualquier dirigente de la unidad, nos están señalando a todos, vamos a estar unidos luchando para que no haya un solo preso más, por los señalamientos de un cobarde, de un irresponsable que no ha hecho otra cosa que sembrar la desidia y la violencia en el estado para venir a achacársela a gente inocente como lo han hecho con todos los dirigentes de nuestra organización. Ellos no están solos, no somos solos nosotros que los apoyan, hay miles de venezolanos que apoyan nuestra lucha y no vamos a descansar hasta lograr conquistar el derecho al voto hasta lograr el cambio político que todos creemos, porque sí creemos en la lucha de calle que garantiza la Constitución y ustedes que forman parte de esta dictadura, que hasta nos ha robado el derecho a votar, y nosotros no podemos permitir que haya un solo centímetro de desesperanza, vamos a seguir luchando por el país libre y no vamos a parar de denunciar lo que están haciendo de perseguir a gente inocente”, precisó.

Fernando Márquez se defiende

El estudiante Fernando Márquez, presente en la rueda de prensa invitó al gobernador del Táchira y a su secretario de Seguridad Ciudadana, Coronel Ramón Cabeza a ser más responsables con lo que dicen y a no seguir difamando a la disidencia política. Aseguró que dio la cara porque todos los conocen y saben que su lucha está dirigida al cambio en el país “no tenemos miedo, por eso estamos aquí firmes, dignos, dando la cara al pueblo de Venezuela, los jóvenes estamos alzando la voz, de primera fila por un cambio constitucional para los venezolanos”.

Dijo desconocer las verdaderas razones de las protestas que se han generado en los últimos días en la Universidad Católica del Táchira. “Me parece extraño que ni un solo dirigente estudiantil de los que protestaron, ha salido a declarar, son personas que no tienen carnet de la universidad, son personas ajenas a la casa de estudio, me parece extraño que Vielma Mora dice que va a pasar un acto y al día siguiente salen las personas de la universidad a protestar, sin el consentimiento de la dirigencia de la universidad”, sostuvo.

En este sentido, el dirigente juvenil del VP se refirió al gobernador del Táchira manifestando que “queremos que sea más responsable, queremos que le hable con la verdad a los venezolanos y queremos que le presente pruebas al pueblo del Táchira, porque los cobardes son los que se esconden detrás del poder, usted es un cobarde porque no es capaz de darle la cara a los estudiantes cuando le hemos pedido seguridad para la universidad, pero si es bueno para creer en chismes y shows”.

