Alcalde Jorge Galiano responde a la delegado Carol Rojas: “Sin seguridad no hay desarrollo señora prefecta”

“Señora prefecta de Capacho Nuevo con inseguridad no hay desarrollo”, fue la respuesta que dio el alcalde Jorge Galiano a las declaraciones dadas por la prefecta Carol Rojas, quien recientemente dio declaraciones a los medios de comunicación, acusando al burgomaestre capachense de ineficiente.

“La prefecta debería estar más pendiente de los actos delictivos que se dan en su propia cara, antes que asumir el rol de contralora, juez o vocera política de mi gestión, y si aspira a ser Alcaldesa que se retire del cargo y salga a defender el gobierno”, sentenció Galiano.

“Vive en otro país la prefecta del municipio, cuando habla de porcentajes de ejecución de obras por parte de mi gestión, en las que reconozco no han sido las más favorables, pero el pueblo entero sabe cuáles son las razones y dificultades que tenemos los alcaldes de la oposición para la ejecución de obras, por la falta de materiales”, dijo.

Mencionó que durante todo el año 2016 la municipalidad pidió que se les vendiera asfalto y cosa que no fue posible, pues siempre se les dijo que la planta de CAIMTA se había dañado; sin embargo, a la salida de la Vuelta al Táchira, como un milagro de Dios, apareció el pavimento.

“Es posible que la prefecta deba hacer un curso de nivelación en estadística, no para que salga como vocera del PSUV, pues su cargo la obliga a discrecionalidad política, y si la exclusión y el ventajismo institucional no se tuvieran presentes en el ejercicio del gobierno ella se pondría al frente de las políticas de seguridad que demandamos todos los habitantes de este pueblo. Yo presumo que estas informaciones las da la delegada para asegurar su puesto, y con la presunción que el ciudadano gobernador no la autorizó, porque con las debilidades que se puedan señalar el gobernador, primero se informa antes de avalar cualquier declaración” dijo.

Mencionó que el romanticismo dramatizado de la prefecta de querer tener un municipio más bello y próspero empieza por la seguridad y en su municipio pareciera que los únicos dolientes de esta son los vecinos que viven en zozobra, mientras Politáchira armamentos y con muy pocos hombres hacen lo que pueden, gracias a la labor profesional del jefe de Seguridad, Coronel Cabezas y el Comisionado Beltrán.

Finalmente, señaló que “no sé porque la Prefecta está tan segura que yo aspiro la reelección, debe ser que le perturba la seriedad y la transparencia con que se ejerce este gobierno local, pero que no se preocupe, que, si no soy yo, será cualquier otro demócrata quien ejerza las funciones de gobierno en este municipio”.

Comentarios

comentarios