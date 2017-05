Alcaldesa de Córdoba rechaza manifestaciones que violen los derechos de los ciudadanos

Durante las últimas semanas en varias ciudades de los municipios del estado Táchira, han circulado panfletos con mensajes amenazantes donde se le solicita principalmente a los comerciantes bajar las santamarías y unirse a las protestas en contra del gobierno nacional que se desarrollan en todo el país, ante esto la alcaldesa del municipio Córdoba, Virginia Vivas expresó su rechazo contundente a este tipo de manifestaciones, por considerar que esta medida viola los derechos de los ciudadanos, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la Constitución y que además no cumplen con lo que se ha establecido con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuyo objetivo es recuperar la democracia y la libertad de la nación.

“La violencia termina en violencia. Se están violando los derechos a los ciudadanos. No se puede conseguir la democracia y la libertad, si no se pueden solventar esas situaciones. Algunos ciudadanos han sido amenazados, perseguidos, mientras que otros denuncian que les han cobrado peaje parar llegar a sus hogares. Hago un llamado a la conciencia de estas personas, no debemos desvirtuar nuestras intenciones”, recalcó.

Asimismo manifestó que en el municipio Córdoba, también empezaron a circular estos comunicados que buscan amedrentar a los ciudadanos o comerciantes que abren sus puertas al público, con la quema de sus locales o sus carros.

“He recibido denuncias de ciudadanos que pertenecen a la Unidad Democrática. Está el caso de una señora que tiene un niño con problemas de movilidad, ella lo lleva a recibir terapias de manera constante, a la salida de la consulta, fue perseguida por unos muchachos. Esto genera desesperación, los que hacen esto, no pertenecen a la Unidad Democrática y lo digo con responsabilidad, porque todas y cada una de las acciones están explícitas en las redes”, recalcó.

Vivas, expresó que toda manifestación que no cumpla con lo planteado por la MUD, debe ser rechazada, porque perturba el objetivo que se han programado en busca de la democracia, y con esto solo se consigue mostrar acciones similares a las que suele tomar el régimen frente a la oposición.

Comentarios

comentarios