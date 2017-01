Aseguró el concejal Alexis Vivas que el gobierno nacional busca quebrar las Alcaldías del país

“Con estos incrementos salariales, el gobierno nacional lo que busca es quebrar las Alcaldías del país y su cierre definitivo para poder instaurar el Estado comunal, que es lo que estos pseudodirigentes aspiran para tener el control total de todas las instituciones del país”.

Así lo aseveró el presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal, concejal Alexis Vivas, respecto al nuevo incremento salarial decretado este domingo por el presidente de la República, con el cual pasó el sueldo mínimo de 27 mil 091 bolívares a 40 mil 638 bolívares a partir del 1° de enero.

“El gobierno nacional sigue tomando medidas irresponsables hacia los trabajadores, incrementando 451 bolívares diarios que no alcanzan absolutamente para nada, pero que va a tener unas consecuencias muy altas para los venezolanos por la inflación que va a generar, la cual está proyectada para este año en más de 480 por ciento”, aseguró.

Reiteró que este aumento de 50 por ciento no viene a paliar la grave situación que vive Venezuela, por el contrario, “si este gobierno no toma medidas económicas para resolver el problema estructural que existe en nuestro país, va a seguir agravando la situación”, con la consecuente destrucción del ya golpeado aparato productivo nacional, que enfrenta problemas como la escasez de divisas y de materia prima.

—Más de 400 empresas de todo el país cierran sus puertas diariamente. En el municipio San Cristóbal a diario se cierran empresas porque no pueden aguantar ese ritmo, tanto de los incrementos, como de la falta de materia prima para laborar. Esto conlleva a que recibiremos en la Alcaldía menos impuestos, por lo que se van a ver afectados los ingresos municipales, recordando que se deben varios incrementos que ha venido realizando el gobierno nacional y para los que no se cuentan con los recursos ni financieros ni presupuestarios para cancelarlos—, resaltó.

“Envíe los recursos”

El concejal por Voluntad Popular le exigió al gobierno nacional que además de este anuncio, también debe anunciar cuándo envía los recursos que le debe a las Alcaldías de los años 2015 y 2016, además de este nuevo incremento.

“Debe enviar no solo la diferencia salarial para todo el año sino las incidencias de ese nuevo salario para poderle pagar a los trabajadores, si no, lo que está haciendo es crear una deuda gigantesca al municipio, que no va a poder cumplir porque ya los presupuestos están aprobados con un salario, en el caso de San Cristóbal, de 32 mil 510 bolívares y ahora esta diferencia a 40 mil 638 bolívares la debe el gobierno nacional y, por lo tanto, le exigimos de una vez que envíe los recursos”, aseguró Vivas, puntualizando que se debe el aumento de noviembre de 2015 y gran parte de los aumentos de 2016, y con este nuevo aumento sigue afectando las arcas municipales de todo el país.

