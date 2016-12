Califican de mentiroso e irresponsable a Vielma Mora por garantizar que el martes estarían disponibles recursos para pago de trabajadores

Como mentiroso e irresponsable calificó el concejal Alexis Vivas al gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, por haber asegurado ante los medios de comunicación del estado que el martes estarían disponibles los recursos que requerían las 29 Alcaldías de la entidad para cancelarles a sus trabajadores las diferencias de sueldos y bonos de alimentación este miércoles 21 de diciembre de 2016.

Vivas, quien preside la Comisión de Hacienda Pública Municipal y Control Presupuestario del Concejo Municipal de San Cristóbal, reiteró que todos vieron como “de manera irresponsable, el gobernador del estado sale el día lunes diciendo que los recursos que él había tramitado en la ciudad de Caracas llegaban el día martes de las 29 Alcaldías para que cancelaran hoy miércoles. Ahora debemos decir desde el Concejo del municipio San Cristóbal que es una gran irresponsabilidad de parte de este gobernador mentiroso porque no se tramitó ningún tipo de recurso y a las arcas del municipio no ha llegado lo necesario para pagarles a los trabajadores”, destacó.

El edil por Voluntad Popular reiteró que “con el hambre de la gente no se juega gobernador”, y que toda la ciudadanía debe saber que solamente enviaron al municipio 63 millones de bolívares “que no alcanzarían ni para medio cesta ticket”, porque la deuda que se tiene con los trabajadores de la Alcaldía de San Cristóbal es de mil ochenta y ocho millones de bolívares, y lo más grave es que “ni siquiera se pueden disponer de esos 63 millones porque no hay una gaceta oficial para poder certificar estos recursos”.

Por eso el llamado es al gobernador, que llenó de esperanzas a la gente y que hoy está esperando ese pago y no se le puede hacer porque estos recursos no han llegado al municipio. “Esperamos que envíen la totalidad de los recursos para pagarle a los trabajadores del municipio San Cristóbal e igualmente así estarán las demás Alcaldías del estado que se llenaron de expectativas por un mensaje que envió el gobernador del estado que hoy miércoles se estaría cancelado porque él ya había conseguido todos los recursos por Caracas. Señor gobernador envíe de una vez todos los recursos porque de lo contrario, la gente va a pasar navidad sin poder comerse ni siquiera una hallaca”, concluyó.

