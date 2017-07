“Con ANC muere el proyecto de Chávez y la V República”

La imposición fraudulenta de la Asamblea Nacional Constituyente este domingo por parte de Nicolás Maduro es el comienzo del fin del régimen, en virtud de que lo van a lograr con el uso de la fuerza y el abuso del poder, pero carecen de apoyo popular, de base constitucional y de reconocimiento internacional por lo que este domingo muere la V República y el proyecto de Hugo Chávez y nace otra etapa de la historia venezolana de fuertes confrontaciones sociales en el país, según analiza el historiador, parlamentario nacional emérito y defensor de los derechos humanos Walter Márquez.

La Asamblea Nacional Constituyente, explica Márquez, es fraudulenta en su convocatoria porque no cumple con los preceptos constitucionales ni fue sometida a un referéndum consultivo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual carece de facultades para convocar a eventos de esta modalidad; es fraudulenta en las bases comiciales, porque los argumentos de elecciones territoriales y elecciones sectoriales fue la misma propuesta que hizo Hugo Chávez en diciembre de 2007cuando la reforma constitucional, la cual fue rechazada por el pueblo; también representa un fraude en el registro electoral, que no fue sometido a ningún tipo de auditoría ni técnica ni en su base de datos; es fraudulenta políticamente porque en ella no participan las organizaciones políticas que hacen vida en el país, y carece de pluralidad como lo consagra la Constitución de la República y tratados internacionales; es fraudulenta en el cronograma, por cuanto de acuerdo el rector Luis Emilio Rondón también viola los lapsos, e incluso es un fraude en la campaña electoral porque el gobierno abusando del poder impuso que esta se hiciera a través de los medios públicos y privados, por lo que estamos en presencia de un gigantesco fraude político, jurídico, procesal y administrativo.

Esta Asamblea Nacional Constituyente que el gobierno va a imponer –indicó- a través del uso de la fuerza y el abuso de poder, manipulando y presionando a los empleados públicos y chantajeando a los electores va a ser un aborto político, porque no tiene ni apoyo popular, ni bases constitucionales, ni reconocimiento nacional e internacional.

“Es casi seguro que el gobierno va a imponer la constituyente pero se va acentuar la actual confrontación en el país y lamentablemente van a venir momentos de sangre, sudor y lágrimas, pero saldremos de este trance a corto y mediano plazo, con un costo humano muy alto, pero después vendrá una nueva Venezuela, una etapa de democracia, desarrollo, progreso, justicia y libertad”, visualiza Walter Márquez.

Lecciones del pasado

La Asamblea Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática tienen que replantearse estrategias de la lucha a partir del día de mañana, sugiere Márquez, revisando sus aciertos y errores, incorporando realmente a amplios sectores de la sociedad civil, y los factores políticos que la conforman tienen que hacerse un proceso de autocrítica y redefinir estrategias para alcanzar los objetivos a corto y mediano plazo, no solo para salir de este régimen, sino concertar un proyecto de país para reconstruir a Venezuela y garantizar la calidad de vida a todos los venezolanos.

— Nicolás Maduro va a imponer la constituyente con el apoyo militar, el control del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, pero la oposición cuenta con la mayoría de los venezolanos (más del 80%) y con el respaldo internacional, por esa razón, lo lógico y sensato es que se hubiera abierto por parte de Nicolás Maduro una solución concertada, pero el régimen está siguiendo el modelo cubano, por lo que será muy difícil que se mantenga en el poder con el uso de la fuerza y el abuso del poder, de manera que podemos avisorar que a quienes conforman el régimen les queda sino tres destinos: el destierro si logran huir, la cárcel, porque muchos de ellos van a ir presos, o el cementerio, si lamentablemente los captura una turba enardecida.

Este es un gobierno –destacó Märquez- que está derrotado y su constityente está condenada al fracaso, carece del apoyo de la soberanía popular y la comunidad internacional. Este régimen tiene los días contados y la ANC fue un gravísimo error estratégico de Nicolás Maduro, quien debió haber tratado de buscar una salida negociada a la crisis, y como consecuencia de esa falta de visión este gobierno va a salir como entró, con el uso de la fuerza, en medio de un fuerte movimiento de masas que va a conllevar a que un sector de las Fuerza Armada Nacional intervenga para ponerle orden a esta crisis política, económica y social por la que está atravesando el país, después del cual vendrá una nueva Venezuela de unidad y reconstrucción nacional.

Prensa Oficina Walter Márquez

