Concejal Carlos Chacón: “Vielma Mora quedó en ridículo con decisión de la cancillería colombiana”

El concejal del municipio Bolívar del estado Táchira, Carlos Chacón, aseguró que el gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, quedó en ridículo ante la decisión de la cancillería colombiana de no permitir el ingreso de vehículos a surtirse de gasolina en territorio venezolano.

“Nos preocupa el hecho de que ya como Colombia dijo que no abrirá el puente para que pasen los vehículos a comprar gasolina, sale Vielma Mora a pegar gritos y a decir que van a abrir más estaciones y casas de cambio. Colombia tiene la decisión soberana de atacar el contrabando en cualquiera de sus formas. Ahora con la frontera cerrada de parte de Colombia, ¿a quién le van a vender gasolina en pesos?, ¿cómo obtendremos los venezolanos los pesos para comprar combustible?”, señaló el edil.

En cuanto a las declaraciones del mandatario regional de habilitar 12 casas de cambio en San Antonio, Ureña y San Cristóbal con una tasa de conversión equivalente a 4.4 pesos por bolívar dijo que “eso que pretendía el gobernador Vielma Mora era el verdadero negocio redondo, pues quería que los pesos se los tuviesen aquí en bandeja de plata. Esa tasa de conversión que plantea es una farsa que además, genera falsas expectativas pues es vender el dólar a tasa Simadi, sin ningún tipo de restricciones”.

Destacó el caso de los 17 operadores cambiarios fronterizos que hace más de año y medio fueron clausurados de manera ilegal puesto que estaban supervisados por la SUDEBAN y además eran autorizados por el Banco Central de Venezuela.

“Da risa como se refieren a Colombia, dicen que le vamos a vender y punto, ellos creen que todos los países toman las medidas de manera improvisada como se hace en Venezuela. Colombia solo hizo su análisis y aseguró que toda medida debe ser consultada”, acotó.

También hizo referencia al hecho que Vielma Mora aseguró querer tener el control del peso en sus manos, “habla por hablar, cómo se explica que un gobierno que se basa en el contrabando, pretende declarar con tecnicismos de economía y macroeconomía”.

Chacón exhortó al mandatario regional a corregir, en el poco tiempo que le queda en el poder, los innumerables errores que ha cometido durante la gestión que desempeña por el bien de la población, “la verdad es que usted no es que no quiera contarse por respeto al PSUV, usted no quiere contarse porque es un cobarde y le da miedo con el pueblo, en la votación está la evaluación de lo que usted está haciendo actualmente”, finalizó.

