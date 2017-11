Cuatro problemas puntuales atenderá Julio García Zerpa en San Cristóbal

En el acto de inicio de su campaña electoral, el candidato del Psuv y GPP a la alcaldía de San Cristóbal, Julio García Zerpa, expresó que durante su primer año de gobierno se enfocará en resolver los cuatro principales problemas que aqueja a la ciudad capitalina.

Reiteró que todo el esfuerzo será concatenado con las comunidades organizadas, así como con los entes públicos nacionales y el apoyo del sector privado, para cambiarle el rostro a San Cristóbal.

García Zerpa señaló que la incidencia negativa que registra actualmente la ciudad, obedece a una continuada desatención por parte de los gobiernos municipales que han sido ineficaces en los últimos 18 años, para atender a la ciudadanía.

En tal sentido, destacó que la cordialidad del pueblo sancristobalense será recuperada, con base al esfuerzo que dará desde el ayuntamiento, para levantar al municipio y sacarlo del abandono en el cual se encuentra sumido.

Recolección de residuos y desechos sólidos

Como primer punto, García Zerpa lamentó el estado en que se encuentra la ciudad en cuanto al tema de la recolección de desechos sólidos, lo cual pudiera generar un brote endémico que afecte a la población. “Se acerca la época decembrina y en vez de observar luces en los árboles, vemos son bolsas de basura guindando en los árboles; nuestros hijos tienen que caminar diariamente por basureros; nosotros merecemos vivir mejor, no podemos acostumbrarnos a vivir en medio de la desidia y de la suciedad”, expresó.

Ante esto, el aspirante a burgomaestre manifestó que fomentará una cultura de reciclaje en las diferentes comunidades, especialmente en las ubicadas en la parte baja de la ciudad, para dar el ejemplo al resto de los habitantes.

Resaltó que el 83 por ciento de los desechos generados son reciclables, por lo que es necesario implementar planes pilotos, tomando como ejemplo lo observado en otros países, donde han devenido en resultados óptimos.

De igual manera, expuso que debe implementarse un orden en torno a las rutas de recolección, las cuales deberán realizarse en horas nocturnas para facilitar dichas labores, sin afectar a la ciudadanía.

Transporte público

Al hablar de las penurias existentes en cuanto al servicio que prestan las líneas privadas de transporte, Julio García sostuvo que la falta de autoridad en el municipio, generó un caos total en esta área, ya que los chóferes hacen lo que quieren. “Trabajan en los horarios que ellos quieren, cobran la tasa que ellos quieren, no movilizan a nuestros estudiantes ni a nuestros adultos mayores y nadie les pone orden porque San Cristóbal no tiene dolientes en el ayuntamiento”, aseveró.

Para resolver este problema, el candidato propone la implementación de un sistema de transporte público masivo, con unidades confortables y con el cumplimiento de rutas y de horarios.

En tal sentido, mencionó que el transporte público debe laborar desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, para garantizar la movilización a todos los habitantes.

“Esto servirá para que nuestro pueblo tenga calidad de vida; para que la familia pueda ir a un parque y quedarse allí hasta la noche y saber que hay un transporte seguro que lo pueda llevar hasta su casa”.

Otro de los planteamientos, es incorporar el sistema de transporte, en los municipios cercanos como Cárdenas, Torbes, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Guásimos, Córdoba y Andrés Bello, debido a que la capital es una zona de confluencia de estas jurisdicciones.

Por esta razón, apuntó que será necesaria una articulación con las alcaldías de estos municipios, para mejorar el sistema de movilización por el área metropolitana del estado.

Seguridad

Con preocupación, Julio García Zerpa explicó que la delincuencia cada día penetra cada día más en el municipio, ocasionando daños irreparables en muchos casos, a las familias sancristobalenses. Señaló que la falta de políticas coherentes en la ciudad por parte de las autoridades municipales y la decisión de no unirse de lleno a los planes nacionales para erradicar este flagelo, han incidido enormemente.

Aunado a ello, la falla en el alumbrado público y la ausencia de unidades de transporte en horas nocturnas, convierten en presa fácil a quienes osen caminar después de las seis de la tarde por la ciudad.

Para superar esta problemática, el aspirante al ayuntamiento sugiere rescatar la Policía Municipal, la cual actualmente no está al servicio del pueblo sino de sectores privados.

Apuntó que para consolidar este ideal, es necesario dignificar a los funcionarios policiales, así como también a quienes laboran en el cuerpo de Bomberos de la capital.

Indicó que también será necesario establecer planes en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana y con la Unes, para reforzar los cuadrantes de paz y de seguridad. “Pero también requerimos de la contraloría social, que nuestro pueblo denuncie cuando algo esté mal, que las comunidades nos ayuden a supervisar, no solo a la policía, sino también lo referente a todos los servicios”, manifestó.

Vialidad

Otro de los puntos que atacará García Zerpa en su primer año de gestión, será el tema de vialidad, mediante un plan de bacheo que arrancará el 15 de diciembre mediante el cual aspira tapar los más de dos mil huecos verificados, que existen en las calles y avenidas de la ciudad.

El objetivo es que para el 15 de enero, los turistas que acudan a la Feria Internacional de San Sebastián noten un cambio radical en la ciudad de San Cristóbal, producto de la organización, de la eficiencia, del trabajo y de la voluntad de servir que aportará desde la municipalidad.

Erradicación del bachaqueo

Como tema adicional, Julio García expresó que la venta ilegal de rubros alimenticios será eliminada de los mercados municipales de San Cristóbal, debido a que ello atenta contra la economía de la familia y enriquece a las mafias del contrabando y del bachaqueo.

“En los mercados municipales no puede haber bachaqueo, es una política de esta alcaldía; no podemos permitir que en nuestros mercados se esté negociando con el hambre de la gente, que seres inescrupulosos vendan la comida más cara en instalaciones de la alcaldía, eso tenemos que acabarlo”, sentenció.

Para concluir, insistió en que se encuentra apoyando a los trabajadores de la alcaldía y que luego del 10 de diciembre, mejorará las condiciones salariales y laborales de las miles de personas que hoy sufren la indolencia y la irresponsabilidad de una administración municipal que no reconoce los beneficios que por ley, les corresponden.

PRENSA JULIO GARCÍA ZERPA.

Comentarios

comentarios