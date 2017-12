“Debemos votar con entusiasmo este 10 de diciembre”

El presidente del Concejo Municipal de Junín y dirigente político del partido socialcristiano Copei, Walter Chacón, invitó a salir a votar el próximo domingo 10 de diciembre en las elecciones a las alcaldías, por considerar que se deben mantener los espacios de lucha en manos de la democracia.

Expresó su apoyo al candidato a la alcaldía del municipio Junín por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jackson Carrillo, por ser un joven que ha trabajado durante los últimos tres años, ayudando a la población sin recibir apoyo de un ente gubernamental, y sin mirar colores políticos.

“Ha estado trabajando por personas que están muriendo por falta de medicinas, y a su vez ha hecho un esfuerzo en contra de las campañas que intentan politizar el hambre de la gente, Jacksón Carrillo está al servicio de la vida”, expresó.

Afirmó el concejal Walter Chacón, el nuevo gobierno municipal solventará problemáticas colectivas más no individuales, y que la falta de recursos no será impedimento para poder gobernar ya que se buscaran a nivel nacional y regional, asimismo trabajarán con las empresas privadas para levantar el municipio. “Tendremos la opción de que Junín no será víctima de una asfixia por parte del gobierno regional ya que contamos con la gobernadora, Laidy Gómez”, finalizó diciendo.

