Dip. Duarte asegura que en Delicias aumenta el contrabando con la anuencia de la GNB

En una visita que realizara este domingo el diputado nacional Franklin Duarte al municipio Rafael Urdaneta, junto con el precandidato a la gobernación del Táchira por el partido social Cristiano Copei, Fernando Andrade, acompañado de otros líderes del partido verde en el estado, “la queja de la población fue casi unánime al indicar el abuso que cometen el alcalde ‎Alfonso Fajardo Buitrago y el gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, con la complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana”.

La gente nos comentó –dice Duarte- que están asombrados por la manera como ha aumentado el contrabando en la zona, el cual nunca cesó, pero ahora es abiertamente descarado, porque a cualquier hora del día sacan alimentos, víveres, fertilizantes, y por supuesto mucho combustible hacia Colombia. Porque el gobernador y sus cómplices, y en este caso el alcalde de Rafael Urdaneta, se han dedicado a desangrar el país, por supuesto con el visto bueno de Nicolás Maduro, de quien no nos cabe duda recibe parte del botín, tal como lo ha revelado la Fiscal General Luis Ortega Díaz, y como ha trascendido a los medios de comuniucación en una investigación periodística que vincula al gobernador del Táchira en el lucrativo negocio rojo de la importación de alimentos.

En este sentido indicó que en la página web armando.info se detalla de manera pormenorizada el negocio que hizo Vielma Mora con los 340 millones de dólares (cantidad mayor a la entregada a empreas Polar la cual sí produce) que recibió del gobierno nacional para importar alimentos y productos de primera necesidad a través de Cobiserta (una empresa creada por Vielma para controlar el monopolio de importación de cauchos, baterías y repuestos para vehículos), dinero que recibió a precio de dólar preferencial, con impuestos exonerados y de paso los venden a sobreprecio para los CLAP, negocio de exclusividad de Nicolás Maduro, según las denuncias de la propia Fiscal.

Esta investigación –sostiene Duarte- nos abre los ojos y nos aclara enormemente el marcado interés de Vielma Mora y Nicolás Maduro en mantener cerrada y “controlada” la frontera, para poder lucrarse de manera grosera como lo han venido haciendo al comercializar de descaradamente con el hambre del pueblo venezolano, y en la frontera con Delicias eso queda más que evidenciado.

—Ahora entendemos porqué Vielma Mora se dedicó abiertamente a hacer de la gobernación una agencia de comercialización de productos a diestra y sinisestra, en vez de cumplir el trabajo para el cual fue electo, que no es otro sino procurar a la población una mejor calidad de vida, pero él con su exagerado deseo de poder y enriquecimiento fácil e ilícito ha abusado hasta el cansancio de su investidura para lograr sus objetivos pero dejando al pueblo sin carreteras, sin viviendas, sin escuelas, los hospitales inservibles, y sobre todo, convirtiendo a la población en mendigos, y ordenando matar a jóvenes que heroicamente lucharon precisamente contra sus abusos. Eso lo tendrá que pagar, Dios mediante, más temprano que tarde, tanto ante la justicia de los hombres, pues ya hay suficientes pruebas que lo incriminan hasta los dientes, como ante la justicia divina.

Mientras el gobernador se aboca a controlar sus negocios de contrabando, los humildes campesinos de Rafael Urdaneta tiene que sacar los poco que producen en sus tierras en yeguas, porque allí no hay carretera que sirva, y además dicen que el sacrificio de producir es mayor por cuanto los fumicidas y fertilizantes para sus cosechas son incomprables, y todo tienen que adquirirlo por los caminos verdes en el lado de Colombia porque en Venezueloa acabaron con las empresas que los vendías, pero resulta que a ellos cuando pasan esos productos que es para trabajar, los guardias si los molestan, los extorsionan e incluso, si no acceden, les llegan a quitar los productos. Es decir, están a expensas de unos malandros con uniforme como lo hemos denunciado en otras oportunidades.

Advirtió Franklin Duarte que el alcalde Alfonso Fajardo se hace la víctima ante la población diciendo que él está en contra de lo que hace Vielma Mora y por eso no le ha facilitado los recursos para las obras que requiere el municipio, lo cual es absolutamente falso porque ambos forman parte de la misma componenda en el contrabando y los negocios ilícitos.

Ante esta situación, manifestó Franklin Duarte que ahora más que nunca los tachirenses deben elegir muy bien como gobernador a quien deberá corregir los desastres que deja Vielma Mora, una gobernación desmantelada en beneficio de su pecunio personal y su entorno más cercano, y volver a hacer de esta institución lo que estable la constitución y no el antro de negociado que armó “el pequeño gerente”, a quien no se le puede negar que ha sabido muy bien gerenciar las necesidades y el hambre del pueblo en beneficio particular.

Por último indicó que el Táchira sabe que cuenta con líderes socialcristianos que tienen vocación de servicio con sensibilidad social y que Fernando Andradade hará un buen desempeño a pesar de las condiciones en las que vaya a recibir la gobernación del Táchira.

