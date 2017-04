Dip. Duarte: Maduro es responsable de lo que le pueda suceder a Roberto Enríquez

La extraña desaparición del dirigente nacional de Copei, Roberto Enríquez, habla claramente de la manera arbitraria cómo se maneja el régimen con la disidencia en Venezuela, pues justamente después de haber recibido una llamada en la que amigos le informaban que iba a ser detenido porque se le había abierto un expediente por traición a la patria, el pasado domingo 2 de abril, nadie más ha vuelto a saber de su paradero, informó el parlamentario nacional socialcristiano Franklin Duarte.

No es la primera vez, indicó el diputado, que se aplican desapariciones forzosas por parte del régimen de Nicolás Maduro, para muestra de ello vale recordar lo sucedido con el diputado Gilber Caro, quien fue detenido y se le impidió la normativa de ley de comunicarse con su familia para hablar de su condición y el lugar donde lo tenían detenido, pues no fue sino hasta diez días después que se supo dónde estaba.

En este sentido indicó que abogados, familiares y amigos de Roberto Enríquez, junto con dirigentes del partido Copei, han acudido a todos y cada uno de los centros de reclusión en la ciudad capital, y en ninguna parte dan razón de él.

— Lo único que se supo es que tenía una orden de captura por un tribunal militar, pero nada más, y causalmente desapareció. Ante la situación de zozobra que está viviendo la familia del Roberto Enríquez, en primer lugar responsabilizo a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a la cúpula narcoterrorista del Psuv por este nuevo hecho que cometen contra un ciudadano por el solo “delito” de pensar distinto y exigir respeto a la Constitución de la República.

Igualmente indicó Duarte que hace un llamado a la Fuerza Armanda Nacional Bolivariana que no se siga prestando para atornillar a este régimen que se quedó sin pueblo y está violando la Carta Magna, porque un tribunal militar no puede juzgar a civiles, deben abocarse a juzgar a militares, que por cierto son muchos, quienes están involucrados en narcotráfico, terrorismo y corrupción. No sigan usando las armas y el poder militar para que se mantenga esta dictadura. Es el mejor momento de la FANB de actuar a favor de la Constitución y el pueblo, de no hacerlo pasarán a la historia como los más lamentables militares haya tenido la República a lo largo de su historia, cuando en condiciones normales deben ser garantes de la paz y la democracia.

Además –manifestó- le quiero decir a Nicolás Maduro que si existe alguien que haya traicionado la patria, son precisamente los siete magistrados de la Sala Constitucional que acaban de dar un golpe de estado, por lo que llamo al pueblo a no descansar hasta que esos delincuentes golpistas estén presos, y si la Fiscalía General no actúa, también deberán rendir cuentas a la justicia, así como los demás funcionarios que se presten para dar un golpe de estado, como el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, por usar la fuerza pública para reprimir al pueblo, así como el ministro de la Defensa, Padrino López, quien se ha prestado y ordenado utilizar la Fuerza Armada para ayudar que este régimen malandro y narcotraficante, rechazado ampliamente por el pueblo, continúe cometiendo crímenes de lesa humanidad, de los cuales está siendo copartícipe.

Finalmente destacó Duarte que las rectoras del Consejo Nacional Electoral también deben rendir cuentas “por haber violado de manera continuada la Constitución de la República al no convocar para las elecciones a los cargos de representación popular que ya vencieron su periodo, una de las razones por las cuales la gente está en la calle, y debe permanecer en las calles para hacer sentir el malestar y lograr que se genere un cambio de gobierno que permitirá salir de esta crisis política, social y económica que vive Venezuela”.

