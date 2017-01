Diputada Laidy Gómez: “En la frontera no hay argumentos para vender combustible en moneda extranjera”

La diputada por el estado Táchira a la Asamblea Nacional, Laidy Gómez, rechazó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, continúe tomando decisiones incongruentes en la frontera colombo-venezolana, ya que los límites divisorios entre ambas naciones se han mantenido cerrados desde hace 16 meses.

Al respecto, la parlamentaria cuestionó que el ejecutivo nacional haya iniciado la venta de combustible en pesos, pues en su opinión, ningún venezolano tiene acceso a pesos o dólares, “salvo el Gobernador del estado Táchira, quien tiene negocios entre ambos países que solo benefician a sus más allegados y su bolsillo. En definitiva, si la frontera sigue cerrada, no hay argumentos para vender combustible en moneda extranjera”.

Por otra parte, la legisladora aseguró desde la comisión de frontera de la Asamblea Nacional se apoya la venta de combustible en suelo internacional, “siempre y cuando estén bajo las normas de estaciones de servicio PDV, con lo que se evitaría el cobro de comisiones por venta de combustible en otro país”, dijo.

Al tiempo que rechazó la posibilidad de la reapertura de las casas de cambio en la frontera en las condiciones impuestas por el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, razones suficientes, según Gómez, para presumir que se trata de un oficio que solo beneficia al primer mandatario regional y su círculo más cercano.

“Hasta el momento los operadores de divisas y cambios en la frontera no han sido notificados de la apertura de sus casas de cambio, cerradas además de manera arbitraria en 2015”, explicó la diputada, quien insistió en que, “¿será que esas casas de cambio las van a manejar los amigos, vecinos y compadres del Gobernador?”, replicó.

La diputada exigió, en nombre de los habitantes de la frontera, una reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela para que conversen sobre las soluciones que deberán implementarse en el año 2017, ya que según ella las medidas de la frontera no pueden seguirse llevando de manera improvisada, debe existir un acuerdo oportuno.

La representante de los municipios fronterizos señaló que, así como Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos se sentaron para tratar los temas concernientes a la paz en Colombia y el cese de la guerra están obligados a hacer lo mismo para tratar los asuntos entre ambas naciones.

“Nosotros queremos que los presidentes se sienten a lograr acuerdos en materia de intercambio de combustible, porque los venezolanos no pueden pagar en moneda extranjera como sí podrían hacerlo nuestros compatriotas colombianos. Esta sí sería una manera inteligente de reactivar la economía en la frontera, no así, no a lo que solo beneficie a los grupitos de Vielma y del gobierno nacional”.

Laidy Gómez hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela, para que empiecen a actuar conforme a la Ley y no se dejen corromper por un sistema que está en sus últimos días. “recuerden que ustedes y sus familias quedarán después de todo este desastre, y por ellos es que ustedes tendrán que luchar”.

Comentarios

comentarios