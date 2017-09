“El Gobierno pretende pero no podrá inhabilitarnos ni suspender elecciones”

Laidy Gómez, candidata electa por la Unidad para la Gobernación del Táchira. (Foto/Jorge Castellanos)

“Al Gobierno le sobran las ganas de suspender nuevamente las regionales, le sobran las ganas de inhabilitar a todos los candidatos de la Unidad, y le sobran las ganas hasta de desaparecernos de la esfera territorial”, señaló la candidata de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el Táchira a la Gobernación, Laidy Gómez, quien aseguró que “no podrán contra la voluntad del pueblo y tampoco se atreverán por la presión internacional”.

En declaraciones a medios nacionales, Gómez advirtió que: “Pretenden perturbar lo que pudiera ser la gestión de los nuevos gobernadores, con gobiernos paralelos”, pero el Gobierno nacional “no se atreve a ejecutar dicha pretensión porque tiene una gran presión internacional”.

La abanderada de la Unidad a la Gobernación en Táchira indicó que a pesar de las “desventajas” y la “falta de garantías del CNE, condiciones en las que los abanderados de la oposición irán a las elecciones regionales, “cuando las organizaciones políticas diseñan estrategias para blindar la voluntad del pueblo, manifiesta a través del voto, no hay poder humano que pueda cambiar esa realidad. Prueba de ello es que cuando el CNE se vio imposibilitado para torcer la voluntad del pueblo, suspendió el referendo revocatorio, y suspendió las elecciones regionales, cuyo periodo venció el pasado mes de diciembre”.

Consideró que: “El oficialismo está tan consciente de su eventual derrota en las regionales que no incluye las elecciones a los diputados de los consejos legislativos estadales, que también tienen su periodo vencido, pues allí ellos tienen mayoría y será a través de estas instancias legislativas que buscará boicotear la gestión de los gobernadores de oposición”.

— Aunque el Gobierno se hace el fuerte ante la sociedad diciendo que no le importa la política internacional, hoy está mostrando que la condición internacional ha generado un bloqueo financiero, a razón del autobloqueo financiero del mismo Gobierno, luego de que declarara en desacato al Parlamento y no presentara el presupuesto ante el poder Legislativo -manifestó la candidata-.

No obstante, acentuó Laidy Gómez, “el autobloqueo financiero es un factor perturbador para el Gobierno, aunque este se empeñe en señalar que no le importa, no le interesa, con las vulgaridades incluidas, cada vez que emiten sanciones contra funcionarios venezolanos, este régimen se desestabiliza a lo interno, razón por la cual están obligados a mantener la fecha de las elecciones regionales para el 15 de octubre próximo, y aunque le sobran las ganas, no están financieramente en condiciones de montar gobiernos paralelos, ni de inhabilitar a los candidatos que hemos sido electos en primarias por el voto popular”.

“No existe ley que exija a candidatos carta de buena conducta”

Laidy Gómez insistió en que “no existe ninguna ley que le exija a un candidato una carta de buena conducta y menos emitida por una Asamblea Nacional Constituyente ilegal y fraudulenta”.

Asimismo alegó que, de resultar electa, “violaría la Constitución al subordinarse a una instancia que no tiene el reconocimiento a lo interno, ni a nivel internacional; los gobernadores solo se ponen a la disposición del pueblo que los eligió a través del voto”, sentenció.

Con información de Leidy Zafra de La Nación

