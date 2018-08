“El único documento que se debe exigir es la cédula de identidad, no el carnet de la patria”

Ante la nueva propuesta del Gobierno nacional de realizar un censo automotor solicitando el carnet de la patria para el abastecimiento de combustible, el Presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal Jesús Salcedo manifestó “no sigan engañando al pueblo ya que el único documento que nos deben exigir es la cédula de identidad venezolana”.

Enfatizó Salcedo que “ahora vemos a unos incapaces que no le dan respuesta a los ciudadanos, vemos a unas personas que no tienen corazón, ni dolencias hacia los venezolanos, que lo único que quieren es llevar la miseria y la tristeza que estamos viviendo los tachirenses al resto del país”.

De igual manera, enfatizó que en el Táchira nombraron a Freddy Bernal como protector que en vez de traer soluciones al Táchira, lo que se va a llevar es la miseria que estamos viviendo los ciudadanos hoy día en todo e l país, y ahora hablan de un censo, cuando nosotros aquí tenemos un Tag desde hace varios años. Nos han hecho hacer un censo en los cuarteles, porque con eso se iban acabar las colas de la gasolina, pero todo lo contrario se incrementaron”.

–Ahora otra vez hablan de un nuevo censo de tres días para todo el parque automotor, no sólo del transporte público, sino de todos los ciudadanos quienes tenemos que ir a hacer una cola nuevamente y aparte de eso nos están diciendo que tenemos que tener una afiliación al carnet de la patria para vendernos el combustible, “no sean mentirosos y díganle la verdad al pueblo”.

Enfatizó el edil de Proyecto Venezuela al enunciar, “dejen de escurrir el bulto ya que todos sabemos y tenemos claro que en este país bajó la producción de petróleo de dos millones y medio de barriles de petróleo a menos de 900 mil barriles de petróleo diario. Por eso, al no producir petróleo, no tenemos como refinar combustible, obviamente tampoco tenemos lubricantes, ni gas, es decir no tenemos los derivados del petróleo”.

En tal sentido dijo “hoy le queremos decir a las personas que están de parte del Gobierno, que aquí pensar diferente no es un delito, podemos subsistir en el país así seamos de una tolda o de otra, pero las necesidades que estamos viviendo los venezolanos, las calamidades de estar ocho, nueve y hasta diez horas en las colas para surtir gasolina, arriesgando la integridad física, no es una mentira para que salga el Gobierno con un nuevo censo; díganle la verdad a la gente y asuman su responsabilidad de que se quiere subir el combustible y darle un nuevo golpe a los venezolanos”.

Finalmente Salcedo manifestó, “no sean mentirosos y falsos. Señor Bernal amárrese los pantalones porque así como usted lo dijo que ustedes eran los responsables en los últimos 20 años, nosotros aquí tenemos pantalones para decirle a toda la colectividad con el poder que nos da la constitución nacional, dejen de engañar no sólo al pueblo opositor, sino al pueblo chavista porque ustedes han sido unos mentirosos de oficio”. (Doris Mendoza Díaz. CNP 6913) (Fotos: Argenis Chacón)

