En Táchira Movimiento Progresista no logró validar y Avanzaba Progresista espera reporte

En Táchira las organizaciones políticas conocidas como el Movimiento Progresista y Avanzada Progresista participaron este fin de semana, en el proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral, según lo informó Anaro García secretario general en la región del Movimiento Progresista de Venezuela.

García explicó que en la entidad participó el partido que representa y la organización Avanzada Progresista de los seis que fueron convocados “El Proceso es muy improvisado, los funcionarios del CNE no contaban con logística, la parte técnica no funcionó y el personal no estaba capacitado”, explicó.

Dijo que el proceso es engorroso, por cuanto cada persona tarda más de tres minutos validando, lo que significa que de acuerdo al tiempo otorgado por el ente electoral, en el Táchira podrán manifestar sus voluntades, cada fin de semana, unas 250 personas por máquina.

Denunció que los técnicos del CNE no le otorgaron alguna prueba tangible, como constancia de la cantidad de electores que lograron participar en el proceso.

Este domingo todavía Avanzada Progresista del Táchira esperaba reporte para saber si lograron validarse.

