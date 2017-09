Fernando Andrade: “Los tachirenses han sido humillados con el combustible”

Cada día es peor la situación del combustible en el Táchira, múltiples son las denuncias que “hemos recibido municipio a municipio y aldea a aldea, porque los más perjudicados son nuestros habitantes de los sectores más alejados de la capital” información que reveló el precandidato a la Gobernacion, Fernando Andrade.

El líder socialcristiano que ha recibido el apoyo de otros partidos políticos, asegura que no existen cifras exactas sobre la cantidad de combustible que ingresa al Táchira, pero que sí están seguros que el ingreso de gandolas ha bajado en un 40% los últimos tres meses “lo que afecta de gran manera la producción agrícola, pecuaria y lechera de todo el estado”

Andrade comenta que los municipios más afectados por este mal servicio que presta el Gobierno Nacional “y aqui parece que a nadie le duele, son San Judas Tadeo (Umuquena), Francisco de Miranda ( San José de Bolívar) y Simón Rodríguez (San Simón) porque en éstos ni si quiera hay en funcionamiento una estación de servicio”

“Los tachirenses hemos tenido que ser humillados de la peor forma con respecto a este tema, pues además de colocar en nuestros vehículos en primera instancia un código de barras llamado Tag o chip, luego nos regularon la cantidad mensual para surtir gasolina, la cual después fue reducida, y no conforme con eso nos cierran la frontera porque se iba acabar el contrabando y las colas kilométricas, algo que nunca pasó sino que aumentó y de paso nos metieron unas estaciones de servicio alternas con precios multiplicados por 100. Pero usted va a la frontera y la gente que vive allá cuenta otras cosas, como que han visto pasando gandolas de gasolina al hermano país, cosa que yo no puedo asegurar ni desmentir” expresó con indignación Andrade.

Finalizó diciendo que quisiera hacerle un llamado al Gobierno Nacional e incluso al Regional para que éstr no siga siendo cómplices de lo que está ocurriendo, pero “a quién se puede denunciar, si uno hace denuncias públicas, pasa cartas y es ingnorado, el Gobierno quiere que el pueblo no se revele ante ellos, pero cada día reprime más al tachirense disminuyéndole la posibilidad de tener buena calidad de vida al recortar cada vez más lo servicios públicos, pero no nos cansaremos de denunciar porque somos la voz de nuestra gente que sufre las inclemencias de un gerente de propuestas chimbas y de promesas incumplidas”

(Prensa Comando FAR)

Comentarios

comentarios