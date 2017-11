Franklyn Duarte: “Ley Contra el odio busca aumentar persecución política contra la oposición”

Como un nuevo instrumento para aumentar la persecución política en contra a quienes adversan al Gobierno, calificó el diputado a la Asamblea Nacional, Franklyn Duarte, la Ley Contra el Odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente – ANC-, por lo cual hizo un llamado a los venezolanos a desconocer esta normativa.

“Esto es un fraude para Venezuela y la comunidad internacional, nosotros vamos a seguir luchando, denunciando y desconociendo esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente” indicó.

Aseguró el legislador tachirense que en los últimos 20 años ha sido el Gobierno central quien ha promovido “el odio colectivo en el país” mediante el uso de frases despectivas contra la dirigencia opositora.

Se preguntó Duarte sí es amor u odio cuando el ex presidente Hugo Chávez en sus alocuciones dijo, “frotaré las cabezas de los adecos en aceite”, o cuando el ex embajador Roy Chardeton expresó que “una bala por la cabeza de un escuálido pasa rápido y suena hueco” o “cuando el totalitario, dictador, malandro, forajido de Nicolás Maduro declaró que lo que no logramos con votos lo lograremos con las armas”.

También, el conductor del programa La Hojilla, Mario Silva, que se transmite a través de Venezolana de Televisión, -VTV- expresó que su propuesta en la Constituyente era “caerle a coñazos a los escuálidos”.

“Si recordáramos las frases que han utilizados estos señores que representan la dictadura en Venezuela podríamos durar hasta 72 horas mencionándolas” agregó.

Para concluir, el legislador precisó que desde la legitima Asamblea Nacional se instará desconociendo la ANC así como pide a los ciudadanos a desconocer las leyes que se promulgan.

