“Fraude masivo en el Táchira en elección constituyente”

Las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela son la crónica de un fraude anunciado, lo cual era un hecho público, notorio y comunicacional antes de que Antonio Mugica, directivo de Smartmatic, empresa que le proporciona soporte técnico al Consejo Nacional Electoral, diera una rueda de prensa el día miércoles desde Londres, señalando que fue manipulada la data en por lo menos un millón de votos, expresó el parlamentario nacional jubilado Walter Márquez.

En este sentido, indicó Márquez que en el Táchira los integrantes del Polo Patriótico, conformado por organizaciones políticas aliadas al partido oficial de gobierno PSUV, Juan Carlos Guevara, José López y Xiomara Buenaño, quienes fueron candidatos a ese proceso electoral, señalaron públicamente que observaron grandes irregularidades, entre esas que no había números ni resultados electorales por parte del CNE, lo cual constituía un acto ilegal que violaba con las leyes electorales.

— En cuanto a la realización de ese proceso, ellos señalaron el pasado martes en declaraciones a los medios de comunicación, que observaron algunos elementos que ponen en entredicho la transparencia del mismo, entre ellos que no se cumplió con el protocolo de escrutinio, no hubo auditoría de las mesas electorales, no se cumplió con la cadena de custodia del material electoral, en algunos centros las mesas no fueron cerradas formalmente y el material quedó a la intemperie, que no tenían el número de participantes en el evento electoral y tampoco sabían cuantos centros se activaron y cuantos fueron inhabilitados producto de los actos irregulares que hubo en el Táchira, tampoco a qué horas fueron abiertos por cuanto algunos centros se activaron después de las 12 del mediodía, y finalmente señalan que “estamos presentando hechos irregulares que vulneran la transparencia que debe reinar en el CNE”.

Estas denuncias tanto del reprsentante del Smartmatic como de representantes del Polo Patriótrico obliga de oficio al Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado a que actúen rápidamente para retener el material electoral, es decir los cuadernos de votación, las actas de instalación, las actas de escrutino, los soportes digitales para poder realizar una auditoría técnica y administrativa, pues todos los constituyentistas que participaron y fueron proclamados irregularmente están en entredicho la proclamación es un acto fraudulento y nulo.

Acompañado de la abogado Yudith Medina y el profesor Hernán Montoya, Walter Márquez solicitó al Fiscal Superior del Táchira la apertura de una averigiación inmediata por delitos e ilícitos electorales en el proceso constituyente en el estado, y que se tomen las medidas preventivas para la retención de ese material que tiene importancia criminalística en la demostración del masivo fraude electoral cometido a nivel nacional y regional.

Etapas del fraude electoral

De acuerdo al análisis hecho por Márquez y su equipo de abogados, el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente a nivel nacional fue fraudulento en su convocatoria, porque incumplió con la obligación de un referéndum consultivo a la soberanía popular; fue violatorio de la normaltiva legal en sus bases comiciales, en virtud de que los candidatos territoriales contravenían el principio de proporcionalidad que establece la Constitución y los candidatos sectoriales igualmente son violatorios por cuanto esa figura fue rechazada expresamente en la consulta popular de la reforma constitucional del 2 de diciembre de 2007 cuando Hugo Chávez propuso la nueva arquitectuira de poder basado en sectores como el campesino, estudiantil, personas con discapacidad, entre otros, por lo tanto las bases comiciales carecieron de legalidad, además el propio proceso de escogencia de candidatos violó el principio de pluralidad porque no permitieron la inscripción de partidos políticos como el caso de la MUD o cualquier otra organización política; también fueron fraudulentos los lapsos electorales, señalado por el propio rector Luis Emilio Rondón; fraudulento en la campaña electoral y la publicidad, porque no hubo reglamento ni límites, el gobierno abusó del poder obligando tanto a los a los medios de comunicación públicos como privados a pasar propaganda electoral sin ninguna normativa al respecto.

Igualmente este proceso electoral fue fraudulento al coaccionar públicamente el presidente de la República a todos los empleados públicos para obligarlos a votar so pena de ser despedidos, y la más grave situación de irregularidad fue la falta de transparencia electoral porque no hubo ni observadores internacionales, ni nacionales, ni testigos, ni representantes de pártidos políticos de oposición, “por eso la denuncia de fraude de Samarmatic desde Londres es extremadamente grave a lo cual se agrega la denuncia de irregularidades hecha por miembros del Polo Patriótico en el Táchira”.

— Frente a esas circunstancias se debe suspender la proclamación de los constituyentistas y declarar la nulidad absoluta por fraude masivo del proceso electoral tanto a nivel nacional como en el Táchira. Todos los constituyentistas tanto territoriales como sectoriales proclamados por el CNE son producto de un fraude, de cohechos, de vicios e irregularidades inocultables desde la convocatoria hasta las elecciones, incluyendo el registro electoral que no fue auditado para este proceso, por lo que las elecciones a nivel nacional y regional están viciadas de nulidad absoluta.

Luego de haber manejado en detalle lo ocurrido con los diputados indígenas de Amazonas electos el pasado mes de diciembre de 2015, Márquez sostiene que esos parlamentarios no los dejaron instalarse en la Asamblea Nacional por un audio fabricado por el régimen y hasta el día de hoy, después de 19 meses, siguen suspendidos. “La convocatoria del referéndum revocatorio fue suspendido fraudulentamente en el año 2016 por jueces penales que no tenían facultad para ello, por lo que es mucho más grave lo que ocurrió ahora cuando Smarmatic, que es la empresa que le proporciona soporte técnico al CNE y a las elecciones indica que fue manipulada la data”.

Manifestó Márquez que Maduro como presidente de la República está obligado a cumplir y a hacer cumplir las leyes, junto con la presidenta del CNE y los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto deben investigar y declarar nulo este fraude masivo que atenta contra la soberanía popular, la democracia, el estado de derecho, y compromete seriamente la credibilidad del régimen y la recta administración de justicia. Por esa razón realizaremos las denuncias que sean necesarias a nivel nacionbal e internacional para que se compruebe este fraude electoral contra el pueblo venezolano y se devuelva la creadibilidad al sistema electoral.

Prensa Oficina Walter Márquez

