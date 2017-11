“García Zerpa malgasta recursos demarcando huecos y se aísla de la realidad social de sancristobalenses”

Los concejales Jesús Salcedo y Alexis Carvajal, presidente y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Vial y Transporte Urbano y Movilidad del Concejo Municipal, rechazaron este jueves, que el candidato del chavismo a la Alcaldía de San Cristóbal, Julio García Zerpa, esté malgastando sus recursos en demarcar huecos en las calles de la capital tachirense, en medio de un panorama de crisis social, máxime tras cinco años de tener un gobernador chavista que no tuvo gestión en esta materia pese a tener a su disposición el asfaltado de Caimta.

“Cómo es posible que este señor salga diciendo que va iniciar la campaña en la ciudad y se lo olvida que durante cinco años tuvieron aquí un gobernador que fue aliado del Gobierno nacional y no tomó en cuenta a la ciudad de San Cristóbal”, destacó Salcedo, preguntándose de dónde este candidato “está sacando la plata para comprar pintura de demarcación para pintar los huecos, cuando un cuñete de pintura vale un millón 500 mil bolívares”.

— ¿Por qué no se va al barrio San Francisco, y le regala eso en comida a la gente? ¿Por qué no se va para Macanillo, y le lleva alimentos a la gente? Se ponen a malgastar el dinero (…) en vez de utilizar la pintura para demarcar las zonas escolares, ayudar a marcar las zonas de conflicto en la ciudad de San Cristóbal, la estén utilizando para demarcar bocas de visita y tomas de agua de Hidrosuroeste—, refirió.

El edil por Proyecto Venezuela reiteró que las bocas de visita son respiraderos de los sumidores y acueductos y no se pueden demarcar así como juntas dilatación de los puentes, pero que en su ignorancia el candidato de Nicolás Maduro para el Táchira, lo ha venido haciendo por estar mal asesorado, por lo cual “cuando quiera este señor, le podemos dar un poquito de cátedra en materia vial”.

Sin embargo, Salcedo dijo que era lo esperado de un candidato refrito del Psuv, que ha salido perdedor de cualquier cantidad de elecciones internas del PSUV así como de las elecciones a la Asamblea Nacional, y que se postula a la Alcaldía de San Cristóbal porque el chavismo sabe de antemano que saldrá derrotado y más nadie “quería agarrar ese barco roto”.

—Yo no entiendo por qué les da vergüenza vestirse de rojo, y les da pena colocarse al lado del mandatario nacional que es el líder de ellos. Hay que recordar que este es el candidato de Maduro, y le da vergüenza vestirse de Maduro—, subrayó.

¿Por qué no demarca las colas de la gasolina?

Por su parte, el concejal Alexis Carvajal aseveró que el candidato del chavismo estaba marcando su propia desidia, porque para nadie era secreto que Vielma Mora mientras estuvo en la gobernación no le despachó asfaltado a las alcaldías del bloque democrático y “se negaron a poner los TP4 en funcionamiento cuando los tenían en la gobernación y haber solventado en la ciudad ese problema”.

El concejal por Acción Democrática resaltó que García Zerpa se encuentra aislado de la realidad social que viven los sancristobalenses, por culpa de las malas políticas del Gobierno nacional.

—Yo no entiendo por qué demarca los huecos, y no demarca las colas de la gasolina abismales, que la gente tiene que amanecer, lo cual es producto de la inoperancia también del Gobierno nacional. ¿Por qué no dice que hay colas para la harina, para el azúcar? Porque no ve la crisis, cuando un kilo de carne lo estamos pagando hasta en 120 mil bolívares y el ciudadano de a pie se está ganando 250 mil bolívares mensuales, un kilo de pasta vale 50 mil, un litro de aceite sobre los 70 mil y un paquete de pañales 700 mil… Esa es la realidad que tenemos. Que dejen de hacer demagogia con los huecos de la ciudad porque ellos también son culpables de eso—, concluyó.

(Elizabeth Montoya/ CNP 16.806. Fotografías Cindy Vejar)

