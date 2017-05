“Gochas resteadas” encabezarán marcha por la paz

Con las consignas “gochas resteadas” y “resistencia Táchira”, las mujeres tachirenses marcharán este sábado 6 de mayo a partir de las 10 de la mañana, desde la Redoma del Educador hasta la basílica de Táriba “Nuestra Señora de la Consolación”, donde tendrán una misa y jornada de oración para pedir por la paz de Venezuela, y orar por los jóvenes caídos durante las protestas de los últimos días.

La información la dio a conocer la secretaria regional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Beatriz Mora (Proyecto Venezuela), acompañada por dirigentes de los diferentes partidos políticos, entre ellas Yosmar González (Primero Justicia), Sonia Medina (Voluntad Popular), Lissaret Vivas (Un Nuevo Tiempo), Patricia de Chacón (Copei), Arelis Vivas (VP), Karina Coelo (VP), Yaritza Forero (UNT) y Margarita Hernández (AD), quienes invitaron a todas las mujeres del Táchira a acudir a esta marcha “armadas” con rosarios, banderas tricolor, cacerolas, delantales y flores blancas como símbolo por los jóvenes caídos.

—Toda madre que está viendo luchar a sus hijos y quiere un cambio en nuestro país, la invito a marchar con lo que quiera que simbolice la Venezuela que queremos. En la basílica nos uniremos para orar por la paz que anhelamos y luego de la misa, esperaremos a los estudiantes que marcharán también desde la iglesia Santísimo Salvador y las gochas resteadas los vamos a recibir en la basílica con flores y aplausos a esos guerreros para una vigilia hasta el día domingo—, señaló.

La dirigente de Proyecto Venezuela invitó igualmente a los padres, hijos, hermanos y esposos a que acompañen a sus mujeres en esta marcha para “pedirle a la patrona, nuestra madre, la Virgen de la Consolación, que nos proteja a nuestros hijos y nos dé la paz en Venezuela”.

Por su parte, la concejal Yosmar González, dijo que Primero Justicia, acatando el llamado de la MUD, saldrá a marchar este sábado, “porque todas las mujeres del Táchira tenemos una razón para marchar y seguir luchando contra un Gobierno que se niega a respetar nuestros derechos y a garantizarle un futuro a los hijos de todas las madres venezolanas”.

González indicó que esta gran jornada de marcha, misa y vigilia por la paz, la realizarán “sin miedo, en resistencia y pacíficamente, tal y como lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; las gochas resteadas, saldremos con cacerolas y camándulas, por el futuro de Venezuela”.

Igualmente, como representante del poder legislativo nacional, la diputada de la AN y dirigente de VP, Sonia Medina, resaltó que motivos para salir sobran: “tenemos la sangre de venezolanos inocentes derramada, porque no era necesario que Maduro arremeta con sus armas contra unos jóvenes que pudieran ser nuestros hijos, enlutando muchos hogares y recintos estudiantiles”.

—Esta resistencia no va a parar, hasta que seamos oídos y que nuestros pedimentos sean aceptados por Nicolás Maduro, Tibisay Lucena y por todas las instituciones secuestradas hoy en el país. En las madres nos vemos representados todos, por eso salgamos este sábado que nos toca dar la cara como mujeres guerreras, porque ya no quedan excusas para no salir a protestar—, aseveró Medina. (Elizabeth Montoya, CNP 16.806/Fotos Cindy Vejar)

Comentarios

comentarios