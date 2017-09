Gustavo Azócar: “Las primarias sirvieron para acabar con las mafias de los partidos”

El periodista Gustavo Azócar Alcalá, durante el programa 30 Minutos que transmite la televisora regional del Táchira sostuvo que lamentablemente en algunos partidos políticos del Táchira y de Venezuela no hay democracia interna y no se consulta a la militancia, si no que pequeño grupos han corporativizado la dirección de las organizaciones partidistas.

El comunicador dio como ejemplo el caso de Voluntad popular en el Táchira, “todas las encuestas señalaban que la señora Ceballos tenía creo que el 90 de rechazo, Voluntad Popular debió haber consultado a sus bases , debió haber preguntado a sus militantes quiénes querían que fueran sus candidatos, creo que allí habían cuatro, el profesor Sánchez Frank, el abogado Luis Useche y la diputada Sonia Medina, y otros tantos dirigentes que aspiraban ser candidatos, pero lamentablemente el partido de Leopoldo López y Daniel Ceballos parece que de democracia no saben mucho y desde Caracas vino una orden de imponer a la señora Ceballos, quien evidentemente no gozaba del afecto popular y ahí está el resultado”.

Azócar también se refirió al caso de Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia, y en este sentido dijo que la imposición de Eveling Trejo de Rosales, a pesar de su altísimo rechazo también surtió efecto en Maracaibo, y la gente prefirió votar por Juan Pablo Guanipa. “Y así como esos dos ejemplos hay muchos otros ejemplos de cómo una militancia se rebela frente a la imposición y frente a estas castas, porque parece ser que ahora en Venezuela, los estados se los han repartido las castas, así como tuvimos a los Salas en Carabobo, ahora tenemos a los Rosales en Zulia y a los Ceballos en Táchira, como si los estados se los hubiese repartido una familia “.

Para Azócar , los partidos que integran la MUD tienen que democratizarse, “ basta de imposiciones , basta de estas prácticas políticas absurdas de la prehistoria , donde no se consulta a las bases , donde no se le pregunta a las bases qué es lo que quiere, las primarias nos dejaron muchísimas lecciones importantes, pero sobretodo lecciones para los partidos políticos”.

