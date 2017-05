Iris Varela: “La oposición está dividida y la Constituyente es la vía constitucional”

Pese a los reiterados, públicos y notorios llamados del presidente Nicolás Maduro a la oposición para dialogar, la derecha dividida de Venezuela insiste en la violencia por lo que la Asamblea Nacional Constituyente es la única salida constitucional.

La aseveración corresponde a la ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios Iris Varela, quien participó como ponente principal en la primera plenaria para la Asamblea Nacional Constituyente y sus alcances, realizada en el Instituto Agroindustrial Región Los Andes (IUT).

No entiende la jefe de la referida cartera, las contradicciones de la oposición cuando primero pidieron reunirse de forma secreta en República Dominicana haciéndola pública y ahora aparecen con otra posición, profundizando las acciones de violencia, muerte y terror.

De allí prosiguió Varela, estamos ante la presencia de una oposición que no tiene liderazgo imponiendo cada uno aparte lo que le parece, presentando los escenarios violentos ya conocidos con descargas de odio, haciendo creer que el propio papa francisco quien llamó al diálogo, está desinformado.

“Llamamos a la Asamblea Nacional Constituyente porque es la garantía de paz y que el pueblo elija quienes son los interlocutores que van a propiciar el gran diálogo nacional por la paz”, reiteró la ministra.

De manera insólita los actores políticos de oposición que no han actuado con sensatez, han querido desconocer sus competencias explicó Varela, porque donde son alcaldes no quieren asumir su responsabilidad social como la limpieza de las ciudades, el ornato, los servicios públicos y mucho menos la seguridad.

Indicó que el pueblo del Táchira está resteado con el proceso constituyente, sobre todo aquí donde empezaron a aplicar su método terrorista que cegó la vida de una joven y tiene cansado a un pueblo que solo pide trabajar.

El camino de la paz nadie no lo va a frenar expresó Iris Varela, entonces no le tienen miedo al diálogo y a la discusión con un proyecto de país definido que lamentablemente el otro lado de la acera no lo tiene.

Miedo a la Constituyente

En su ponencia Iris Varela asegura que le tienen miedo a la Constituyente porque es una elección hombre a hombre y mujer a mujer con los liderazgos naturales.

“Nosotros no tenemos temores, siempre nos mostramos con nuestra frente en alto y un planteamiento claro de pueblo para el país”, aseveró.

Cada vez que ellos han ganado los eventos electorales, los revolucionarios lo han reconocido y “hemos llamado a la calma, cuando nos dieron el golpe de estado en el 2002, también el presidente Chávez una vez que el pueblo recuperó el hilo constitucional, lo llamó a la calma”.

Finalmente expresó segura que al Táchira nadie le impidió entrar para celebrar el foro por la Constituyente, a los organizadores les pidió invitarlos a todos, asistieron sacerdotes, miembros de la MUD y a monseñor Mario Moronta quien no pudo asistir por compromisos en Caracas.

Prensa Gobernación – Laura Escalante. Deryleisa Arias. Fotos: José Ramírez.

