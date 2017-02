José Luis Guerrero, concejal del municipio Bolívar: “Es una derrota para Vielma no tenerme tras las rejas”

La persecución “intensa” que le tuvieron los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), durante una semana, tanto en su hogar como lugar de trabajo, llevaron al concejal del municipio Bolívar por el partido político Voluntad Popular, José Luis Guerrero, a ocultarse un tiempo.

Asegura estar en un lugar donde se siente más seguro que en su casa, y acota que mientras no considere que su integridad esté a salvo, no será “presa fácil” para el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora y su gobierno, quien lo quiere ver bajo los barrotes de una cárcel como ocurrió con su compañero, José Vicente García.

“No he desaparecido, sin embargo, no pienso abandonar la lucha. Mi sueño de la mejor Venezuela sigue vigente y desde cualquier espacio o lugar, trabajaré para materializarlo. No tengo miedo, solo que no pienso darle gusto a la dictadura de encarcelarme. Si estuviera preso no podría dar esta declaración. Por más que Vielma lo intente, no podrá callarme”.

Manifestó que parte de su lucha es continuar denunciando por los pocos medios de comunicación libres y por las redes sociales, las barbaridades a las que somete la dictadura de Nicolás Maduro a los venezolanos. “Hago más por esta vía que estando preso. Hoy es una derrota para Vielma no tenerme tras las rejas”.

Guerrero afirmó que no es ningún conspirador como lo asegura el mandatario regional, porque los únicos que conspiran en el país son los del mismo Gobierno, tal y como lo hicieron el 4 de febrero de 1992 para darle un golpe militar a un gobierno legítimamente constituido. “Lo que hago está dentro del marco constitucional. No tienen pruebas en mi contra que demuestren lo contrario”.

El concejal del municipio fronterizo con Colombia, aclaró que no participó en ninguna reunión con el diputado del Consejo Legislativo Estadal (CLE), Juan Carlos Palencia, ni con el concejal de Primero Justicia, Eduardo Delgado, para crear acciones violentas en el estado, como lo denunció el gobernador Vielma Mora en su cuenta de twitter @vielmaestachira.

“No participé en ninguna reunión, eso no es más que una nueva cortina de humo del gobernador para desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan a los tachirenses como el hambre, la miseria y el atraso… El gobernador me señala desde el año 2014 y año tras año utiliza sus redes sociales para difamar sobre mi persona. Soy una amenaza para el Gobierno porque no negociamos nuestros principios, porque hemos luchado al lado de nuestra gente por la apertura de la frontera, porque denunciamos la corrupción de los entes gubernamentales. Este año se incrementó la persecución por orden del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, caso notorio el de Gilber Caro”.

José Luis Guerrero recordó que el Sebin en Táchira actúa bajo instrucciones del gobernador José Vielma Mora, tal y como quedó evidenciado en el caso del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y con el concejal de la capital tachirense, José Vicente García. Reiteró que no abandonará a su pueblo de la frontera por el que fue electo concejal, ni la lucha de su partido.

Comentarios

comentarios